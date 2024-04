Näin Vornanen selitti poliisille aseen hakemisen mukaan baariin: "Hän on kokenut uhkaa"

Otti aseen esiin taskustaan

– Siitä ei ole tietoa, mistä riita sai alkunsa. Selkeää syytä riidalle ei ole ollut ja tästä on ristiriitaisia kuulustelukertomuksia. Alkoholilla on ollut osuutta asiaan, Larkio muotoilee.

Ravintolan edustalla suusanallinen riita jatkui ja tilanne tallentui valvontakameraan. Tallenteesta on ollut suuri apu poliisitutkinnassa.

– Samassa yhteydessä kun ulkona on ollut sanallista riitaa, 54-vuotias mies otti aseen esille taskustaan. Hän ei tähtäämällä osoitellut aseella ketään, mutta ladatun aseen piippu osoitti kuitenkin kahta henkilöä kohti. Tämän jälkeen mies ampui yhden laukauksen maahan.

Poliisi on kuullut työpaikkaseuruetta, jonka kaksi jäsentä on asianomistajia jutussa. Työpaikkaseurue oli yksityisen yrityksen porukka, johon kuului sekä miehiä että naisia. Seurue oli pääsääntöisesti suomalaistaustainen.

– Se on vielä selvittelyssä, onko 54-vuotias rikoksesta epäilty mies myös asianomistaja jutussa, eli oliko häntä uhkailtu suusanallisesti tilanteessa, Larkio sanoo.

Kertoi poliisille kokevansa uhkaa

Aiemmin on kerrottu, että Vornanen osallistui torstaina eduskunnan täysistuntoon. Jossain vaiheessa iltaa hän oli mennyt Bar Ihkuun ase mukanaan.

– Hän on itse kertonut, että hän on kokenut uhkaa ja ase on ollut hänen mukanaan uhkatilanteita varten, Larkio kertoo.