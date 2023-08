Voisiko Ott Tänak palata ensi kaudeksi Toyotalle? Jari-Matti Latvalan mieleen nousee yksi keskeinen kysymys

Mestarikolmikosta Kalle Rovanperä jatkaa suurella todennäköisyydellä Toyotalla, mutta tallikaveri Sébastien Ogierin yllä on jonkin verran kysymysmerkkejä. 8-kertaista maailmanmestaria on viety huhuissa Hyundaille, jonka tiedetään havittelevan ensi kaudeksi todella kovaa kokoonpanoa.

Ott Tänak puolestaan tuskin haluaa jatkaa enää M-Sportilla, ellei virolaistähti sitten tiedä tallin ensi kaudesta jotain sellaista, mitä kukaan ulkopuolinen ei vielä tiedä.

Epäluotettavasta autosta aiheutuvat toistuvat ongelmat ja pettymykset eivät kompensoi perhekeskeiselle miehelle jatkuvaa poissaoloa vaimon ja lasten luota samaan tapaan kuin voitot – mestaruuksista puhumattakaan.

Tänakin tapauksessa asetelma on erityisen kiehtova siksi, että ainoat vaihtoehdot ovat Toyota- ja Hyundai-tallit, joista molemmista hän on lähtenyt enemmän tai vähemmän ovet paukkuen

Paluu Toyotalle on nähty varsinkin Suomessa täysin mahdottomaksi sen jälkeen, miten Tänak ja silloinen managerinsa Markko Märtin toimivat lähtiessään Hyundaille maailmanmestaruuteen huipentuneen kauden 2019 päätteeksi.

Kaksikon kerrottiin jättäneen taakseen poltettuja siltoja.

– Aika harvoin tulee se tilanne, että jos kaikki on kunnossa ja hyvin, lähdet tiimistä. Lajissa voi palata takaisin ja on mahdollista palata takaisin. Ehkä siinä jonkinlaisia asioita on jäänyt muistiin joillekin ihmisille, mutta ajat menevät eteenpäin ja haavat umpeutuvat, tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kuvaa tilannetta nyt, neljä vuotta myöhemmin.

Vuodet 2018–2019 Tänakin tallikaverina ajaneen Latvalan arvion mukaan tallin henkilökunnasta on tuon jälkeen vaihtunut noin puolet. Latvala ei kuitenkaan näe, että Tänakin paluu on millään tavalla mahdollinen niin kauan kuin sekä Rovanperä että Tänak ovat Toyotalla.

– Jos meillä on tiimissä kaksi maailmanmestaria, emme halua kolmatta, koska lajin kannalta se ei ole sitten enää kovin mielenkiintoista.

Vastaavia lausuntoja kuultiin Latvalalta jo viime syksynä, kun Tänakin tulevaisuus oli edellisen kerran tapetilla. Jos Ogier karkaisi Hyundaille, lähtötilanne muuttuisi tältä osin merkittävästi.

– Henkilökohtaisesti voisin nähdä, että hän (Tänak) on (Toyotan) kuljettaja, mutta pitää myös miettiä muita kuljettajia, Latvala sanoo.

Tallipäällikön mukaan kuljettajien välinen ja sitä kautta koko tallin sisäinen dynamiikka on urheilullisen osaamisen ohella yksi keskeisimpiä tekijöitä, kun Toyotalla mietitään, ketä tallin autoihin halutaan ajamaan.

– Toyotalle on tärkeintä merkkimestaruus. Emme ole ajamassa vain henkilökohtaisesta mestaruudesta. Siihen heitän sellaisen kysymyksen, että en ole varma, onko Ott Tänak paras siihen silloin, kun lähdetään merkkimestaruutta ajamaan.

– Hän on yksi parhaita kuljettajia, mutta samaan aikaan täytyy sanoa, että hän on tällainen yksilökuljettaja. Hän ajattelee enemmän sitä omaa pärjäämistään. Se, että hän sopisi tähän porukkaan, on vähän sellainen kysymysmerkki. En osaa sanoa. Siinä voi olla pieniä haasteita.

Latvala korostaa, että kokonaan Toyotan ovea ei ole suljettu.

– Mutta samaan aikaan voin sanoa, että en näkisi (Tänakin paluuta Toyotalle) kovin mahdollisena. Ja minä siis tulen Ottin kanssa todella hyvin juttuun. Hän on äärimmäisen kova kilpailija ja todella voitonhaluinen.

Näihin ominaisuuksiin perustuvat myös lajin seuraajien keskuuteen pinttyneet mielikuvat tuittupäisestä ja töksyättelevästä Tänakista.

– Kun hän on poissa kilpailumoodista, hän on tosi mukava ja rento kaveri. Kilpailumoodi on hyvin erilainen, ja tiedän monta muutakin sellaista kuljettajaa – esimerkiksi (Elfyn) Evansin.