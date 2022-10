Sekoittaako Ott Tänak Jari-Matti Latvalan suunnitelmat? Suomalaispomon toiveet voidaan jyrätä

Tänakin puheista saattoi päätellä, että lopettaminen ei sittenkään ole vaihtoehto. Vahvimmat huhut ovat viemässä virolaista takaisin M-Sport Fordin tiimiin, mutta myös paluuta Toyotalle on väläytelty puheissa.

Tallipomo Jari-Matti Latvala on pitkään korostanut, että hän ja tiimi ovat erittäin tyytyväisiä tämän hetken kokoonpanoon . Tänä vuonna täyden kauden Toyotalla ovat ajaneet Elfyn Evans ja maailmanmestari Kalle Rovanperä . Kolmannessa autossa ovat vuorotelleet Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi .

Latvalan mukaan Keski-Suomen Jyväskylässä päämajaansa pitävällä Toyota Gazoo Racing -rallitiimillä on sananvaltaa kuskivalinnoissa, mutta lopullisen sanan sanoo Japani.

– Ensinnäkin me teemme ehdotuksen kuljettajakokoonpanosta Japanin päätä varten. Meillä on siis hyvä mahdollisuus vaikuttaa siihen, keitä kuljettajia me haluamme talliimme. Lopullinen päätös tehdään kuitenkin Japanissa, Latvala sanoi Katalonian MM-rallin yhteydessä.