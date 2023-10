Jari-Matti Latvala nosti esiin ison kysymyksen Ott Tänakista – Hyundai-pomolta täysin päinvastainen linjaus

Tänä vuonna ensimmäistä kauttaan Hyundain tallipäällikkönä toimiva Abiteboul on päässyt henkilöjohtamisessa siinä mielessä helpolla, että täyden kauden kuljettajina toimivat kymmenettä kauttaan Hyundailla ajava Thierry Neuville ja ensimmäistään ajava Esapekka Lappi . Perusteet Neuvillen suosimiselle ovat ymmärrettävät, varsinkin kun belgialainen on vieläpä 18-kertainen MM-rallivoittaja ja 8-kertainen MM-mitalisti.

– Toyotalle on tärkeintä merkkimestaruus. Emme ole ajamassa vain henkilökohtaisesta mestaruudesta. Siihen heitän sellaisen kysymyksen, että en ole varma, onko Ott Tänak paras siihen silloin, kun lähdetään merkkimestaruutta ajamaan. Hän on yksi parhaita kuljettajia, mutta samaan aikaan täytyy sanoa, että hän on tällainen yksilökuljettaja. Hän ajattelee enemmän sitä omaa pärjäämistään. Se, että hän sopisi tähän porukkaan, on vähän sellainen kysymysmerkki. En osaa sanoa. Siinä voi olla pieniä haasteita, Latvala sanoi loppukesästä MTV Urheilulle pohtiessaan, voisiko Tänakin paluu Toyotalle olla mahdollinen .

– Ja minä siis tulen Ottin kanssa todella hyvin juttuun. Hän on äärimmäisen kova kilpailija ja todella voitonhaluinen. Kun hän on poissa kilpailumoodista, hän on tosi mukava ja rento kaveri. Kilpailumoodi on hyvin erilainen, ja tiedän monta muutakin sellaista kuljettajaa – esimerkiksi (Elfyn) Evansin. Ott on hyvin sisäänpäin sulkeutunut kilpailumoodissa mutta paljon avoimempi ja juttelevampi sen ulkopuolella.