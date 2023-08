Ott Tänakin lähtöön valmistauduttava – rallipomo väläyttää jopa suomalaiskorvaajaa: "Kunhan mukana on kaksi autoa"

Tällä hetkellä virolaisella on enää pieni todennäköisyys nousta mestariksi, sillä hän on MM-sarjassa neljäntenä 66 pisteen päässä Kalle Rovanperästä . Viime kisat ovat menneet Tänakilta pahasti penkin alle, minkä vuoksi spekulaatiot Tänakin lähdöstä M-Sportilta ovat kiihtyneet entisestään.

M-Sportin tallipäällikkö Richard Millener on alleviivannut, että tiimin ykkösvaihtoehtona on päästä uuteen sopimukseen Tänakin kanssa. Mutta samaan aikaan talli valmistautuu tulevaisuuteen ilman huippukuskia.

Jos Tänak ei jatka M-Sportilla, todennäköisin vaihtoehto virolaisen korvaajaksi on Adrien Fourmaux . Ranskalaiskuljettaja ajoi vielä viime vuonna M-Sportin Ford Pumalla MM-sarjan pääluokassa, mutta tällä kaudella hän on hakenut vauhtia WRC2-luokan puolelta.

– Adrien on saanut Rally2-autolla lisää itseluottamusta. Samalla hän on kasvanut ihmisenä ja pärjännyt hyvin kisoissa. Hän on yksi vaihtoehdoistamme, Millener kertoo.