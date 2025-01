Voisiko ikävät muistot pyyhkiä pois? Tutkimus paljasti mahdollisen keinon

Tutkimuksessa löydettiin tapa "kumittaa" ikäviä muistoja, mutta reaalimaailmaan tulosta ei vielä voi soveltaa.

Joskus nolo tilanne jää mieleen pitkäksi aikaa. Erityisen kipeät muistot voivat seurata ihmistä vuosia, mutta entä, jos niistä voisi päästä eroon?

Tutkimuksessa havaittiin, että huonoja muistoja todella voi "pyyhkiä".

– Kipeiden tai traumaattisten kokemusten muistaminen voi olla syvästi satuttavaa. Uni voisi tarjota mahdollisuuden vähentää kärsimystä. Kehitimme menetelmän, jolla voi heikentää vanhempia, ikäviä muistoja aktivoimalla uudempia, positiivisia muistoja unen aikana, tutkimustiimi kirjoittaa Proceedings of the National Academy of Sciences -julkaisussa.

Muistoja yritettiin vaihtaa toisenlaisiin

Tutkimuksessa 37 osanottajaa assosioi satunnaisia, keksittyjä sanoja negatiivisiin kuviin, kuten loukkaantuneisiin ihmisiin tai vaarallisiksi miellettyihin eläimiin. Harjoituksen jälkeen nukuttiin yöunet, kuvaa Science Alert.

Tämän jälkeen puolet sanoista yritettiin "vaihtaa toisiin" yhdistämällä ne positiivisiin kuviin. Toisen yön aikana osanottajat myös kuuntelivat REM-unen aikana äänitettä sanoista.

Tutkijoiden mukaan koehenkilöiden oli vaikeampaa muistaa negatiivisia muistoja, joita oli "häiritty" positiivisilla assosiaatioilla. Koehenkilö muisti todennäköisemmin positiivisen asian, joka keksittyyn sanaan liittyi. Ikävä muisto oli siis haalistunut.

Ei voi soveltaa tosielämään – toistaiseksi

Koska tutkimus oli pienikokoinen ja se tehtiin kontrolloiduissa laboratorio-oloissa, tulosten siirtäminen tosielämään ei onnistu helposti. Tutkijoiden mukaan koeoloissa opetellut muistot eivät myöskään ole ikävyydessään samalla tasolla kuin vaikkapa traumaattisen tapahtuman aiheuttamat muistot. Aito muisto voisi tästä syystä olla hankalampaa "kumittaa".

On epäselvää, kauanko aidon muiston heikentäminen vaatisi aikaa, ja olisiko heikentyminen pysyvää, kertoo PsyPost. Eettisetkin kysymykset tulisi vaikeiden muistojen poistamisessa ottaa huomioon.

– Löydöksemme voi tarjota uudenlaista näkemystä patologisiin tai traumaan liittyviin muistoihin, tutkijat kuitenkin toteavat.

Lähteet: Science Alert, PNAS, PsyPost