USA:n puolustusministeri jakoi videon, jossa haikaillaan naisten äänioikeuden poistoa

Pete Hegseth
Samalla videolla, jonka Pete Hegseth jakoi, sanotaan myös, ettei naisten tulisi päästä lainkaan päällikkötason tehtäviin asevoimissa.AOP
Julkaistu 8 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on jakanut sosiaalisessa mediassa videon, jossa sanotaan, ettei naisten pitäisi saada äänestää.

Pete Hegseth on jakanut sosiaalisessa mediassa videon, jossa evankelikaalisen herätysliikkeen pastori kertoo kantanaan, ettei naisten pitäisi saada äänestää.

– Minun ideaaliyhteiskunnassani kotitaloudet äänestäisivät. Tässä tapauksessa minä olisin tavallisesti se, joka äänestää, vaikka keskustelisin toki perheenjäsenteni kanssa ennen kuin äänestäisin, kertoo evankelikaalisen Crec-kirkkokunnan pastori Toby Sumpter videolla, joka on ote uutiskanava CNN:n ohjelmasta.

Crec-liikkeen perustajiin kuuluva pastori Doug Wilson puolestaan sanoo videolla, ettei naisten tulisi päästä lainkaan päällikkötason tehtäviin asevoimissa.

Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin edustaja Sean Parnell vahvisti lausunnossaan, että Hegseth kuuluu kirkkokuntaan, joka on kytköksissä Crec-liikkeeseen.

– Puolustusministeri arvostaa erittäin paljon monia herra Wilsonin kirjoituksia ja opetuksia, lausunnossa sanottiin brittilehti Guardianin mukaan.

