Muistot ovat oiva työkalu minuuden etsimisessä, mutta vain tiettyyn rajaan asti – "Ei pidä liikaa uppoutua"

Minuuden pohdita on ikiaikainen kysymys, joka on korostunut viime aikoina entisestään, arvioi tietokirjan Kuka minä olen? – Miten muisti meitä määrittää(Vastapaino) kirjoittanut psykologi, psykoterapeutti ja Marja Saarenheimo.

Kadotettuja muistoja voi palauttaa mieleen

– Joku on sanonut, että muistot ovat pieniä saarekkeita unohduksen meressä. Totuus on se, että suurin osa siitä, mitä me koemme, painuu unohduksiin. Emotionaaliset tilanteet ja tapahtumat, joita on kerrattu ja joista on kerrottu muille, muistetaan yleensä paremmin.