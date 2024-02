Voiko töistä oikeasti irrottautua? Tutkijat tekivät huolestuttavan havainnon

Viime vuonna Journal of Applied Psychology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että töistä on vaikea irrottautua vapaa-ajalla.

Töistä irrottautuminen aiheutti negatiivisia tuntemuksia

Yliopiston professoreista koostuva tutkijaryhmä tarkkaili lähes kahtasataa kokopäivätöissä olevaa työntekijä kahden viikon ajan selvittääkseen, miten he hallitsivat vapaa-aikaansa ja miten työuupumus nosti päätään.

– Mitä enemmän työntekijät irrottautuivat töistä illalla, sitä enemmän he tunsivat häpeää töissä seuraavana aamuna, tutkijat kirjoittivat Wall Street Journal -lehdessä julkaistussa artikkelissa.

– Paradoksaalista kyllä, juuri se kokemus, jonka pitäisi virkistää työntekijöitä, sai heidät ajattelemaan itsestään negatiivisemmin, että ikään kuin he olisivat ongelmallisia työntekijöitä.

Häpeä johti kiireeseen

Pomot tekivät toisin kuin opastivat

Vaikka esihenkilöt saattoivat saarnata, että oma aika on omaa aikaa, he lähettivät sähköposteja ja viestejä työajan jälkeenkin ja saivat työntekijät kokemaan, että sellainen on normaalia.