Quiet quitting on jo tuttu juttu, mutta entä "äänekäs lopettaminen"? Asiantuntijat eivät suosittele

"Quiet quitting", suomeksi siis "hiljalleen tapahtuva irtisanoutuminen" , on viime vuonna koko kansan tietoisuuteen noussut työelämän ilmiö. Nyt sen rinnalle on noussut toisenlainen ilmiö "loud quitting", eli äänekäs lopettaminen. New York Postin mukaan turhautuneet työntekijät siirtyvät sosiaaliseen mediaan, kuten TikTokiin tai Instagramiin purkamaan pahaa oloaan ja vihaansa työnantajiaan kohtaan.

Mieti kahdesti ennen kuin valitat sosiaalisessa mediassa

Vaikka äänekäs lopettaminen tuntuu trendaavan tällä hetkellä erityisesti, ei kyseessä ole mikään uusi työelämän ilmiö. Fox Businessin referoiman Gallup 2023 State of the Global Workplace -raportin mukaan jopa yksi viidestä työntekijästä on äänekäs lopettaja. Epämotivoituneita hiljaisia lopettajia on sen sijaan 59 prosenttia työntekijöistä.