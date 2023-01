Voiko ex-puolison kanssa viettää aikaa myös eron jälkeen? Lukijaraati pohtii: "En keksi mitään syytä olla heihin yhteydessä"

"Oletteko pysyneet ystävinä tai edes hyvissä väleissä entisten seurustelukumppaneidenne kanssa? Poikaystäväni viettää edelleen aikaa eksänsä kanssa, koska he pysyivät kavereina. Minäkin olen naisen tavannut ja hän on minustakin todella mukava. Välillä kuitenkin alan epäilemään heidän välistä suhdettaan ja olen tästä poikaystävällekin puhunut. En kuitenkaan haluaisi rikkoa heidän välistään ystävyyttään olemalla vainoharhainen. Voivatko eksät muodostaa platonisia ystävyyssuhteita?" kysyy nimimerkki Liian epäluuloinenko?.

Näin raati vastasi

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Yritin platonista suhdetta, mutta nainen pyrki lähemmäs aina tilaisuuden tullen. Ei auttanut kuin muuttaa pois paikkakunnalta ja lopettaa kaikki yhteydenpito. Jos ei yhteisiä lapsia ole, on parasta laittaa kerralla kaikki poikki."

– Mies, 60, sinkku

"En ole tekemisissä eksieni kanssa, sillä en keksi mitään syytä olla heihin yhteydessä. En olisi eronnut, jos olisin halunnut eksieni olevan läheisiä ystäviäni. En sinänsä näe ongelmana pysyä kavereina, mutta jutelkaa asia selväksi poikaystävän kansssa."

– Nainen, 32, sinkku

"Tietenkin voi, huoleen on ainoastaan aihetta, jos kumppanisi menee vaikeaksi asiasta keskusteltaessa. Jotkut ihmiset ymmärtävät parisuhteen aikana, etteivät he sopinetkaan toisilleen, kuten alun perin luulivat (ehkä suhde lähti ystävyydestä?)."

– Mies, 30, kihloissa

"Voi muodostaa ystävyyssuhteita. Luottamus on parisuhteen tärkein asia. He ovat eksiä ja siihen on varmasti syynsä, jotka poikaystäväsi tietää ja muistaa. Ei hän sinua petä eksänsä kanssa, tai jos pettää, voi sen tehdä ihan kenen tahansa muunkin kanssa."

– Mies, 28, parisuhteessa

"Pääsisitkö itse mukaan heidän ystävyyteensä? Aviomieheni eksä on nykyään minun paras ystäväni ja viihdymme hyvin kolmistaan. Mitään tarvetta mustasukkaisuudelle ei meillä ole, kyse on todella vain hyvästä ystävyydestä, joka on arvokasta."

– Sirpa, 72, avioliitossa

"Eksän kanssa ei ole mitään tarvetta viettää aikaa kahden kesken. Porukassa ok, jos on esimerkiksi yhteisiä lapsia tai ystäviä. Jos on erottu, niin sitten on erottu."

– Nainen, 39, avioliitossa

"Olen eksän kanssa ystävä. Hän tuntee minut todella hyvin ja minä hänet. Yhteisen lapsen takia on helpompaa olla ystävä kuin pahin vihamies. Romanttiset tunteet ovat kuolleet enkä voisi enää hänestä kiinnostua muuta kuin ystävänä."

– Nainen, 29, parisuhteessa

"Ei voi. Vaikka nainen kutsuisi sitä ystävyyssuhteeksi, odottaa mies aina sitä hetkeä, että nainen avaa oven muulle kuin ystävyyssuhteelle. Mies epäröimättä tarttuu tilanteeseen heti."

– Nainen, 31, avioliitossa

"Ex on ex, en pitäisi, jos mieheni viihtyisi tai antaisi aikaansa ex-naiselleen. Omat ex on ex, koska heidän kanssaan ei voinut elää. Olen nainen, joka haluaa kaiken miehestään tai en mitään."

– Nainen, 60, avioliitossa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"En usko, että voi. Miksi ylipäätään ovat eronneet, jos elämää täytyy vieläkin jakaa ja olla tekemisissä? Aika aikaansa kutakin. Jos ollaan jo uudessa suhteessa, niin keskitytään siihen ja eletään siinä, ei silloin enää roikuta exässä tai menneessä."

– Nainen, 53, parisuhteessa

"Olen pysynyt kavereina entisen seurustelukumppanin kanssa. Olimme osana samaa kaveriporukkaa ennen seurustelua ja olemme yhä edelleen. Olisi varsin kiusallista, jos välimme eivät olisi hyvät, erityisesti sillä hän ja kämppikseni menivät juuri kihloihin."

– Nainen, 24, sinkku

"Olen eksäni kanssa hyvä ystävä. Erottiin siksi, ettei romanttinen suhde välillämme toiminut, oltiin jo silloin enemmän ystäviä. Miksi heittäisin hyvän ystävyyden mäkeen? En koe eksää kohtaan mitään romanttista tai seksuaalista tunnetta."

– Nainen, 24, parisuhteessa

"Itse olen exäni kanssa vielä ystäviä! Antaisin neuvona, että ensisijaisesti luota kumppaniisi, jos hän ei ole antanut mitään syytä epäillä ja erosta on tarpeeksi aikaa. Tutustu kyseiseen naiseen paremmin ja ota selvää hänen näkökannastaan, jos mietityttää!"

­– Nainen, 28, sinkku

"Minun paras ystäväni on exäni, ja onneksi nykyinen hyväksyy tämän ja tulee itsekin toimeen exäni kanssa hyvin. Ex on aina jostain syystä ex, ja tuskin aiheetta on päädytty eroon. Silti ystävyys voi toimia, ja monesti paremmin kuin parisuhde."

– Nainen, 43, parisuhteessa

"Olen pysynyt ystävänä eksäni kanssa, ja samoin uuden kumppanini paras ystävä on ex. On mukavaa, kun ystävä oikeasti tuntee sinut. En voisi kuvitellakaan enää harrastavani mitään intiimiä entisen puolisoni kanssa, se tuntuu vastenmieliseltä ja väärältä."

– Nainen, 27, parisuhteessa

"Tämä varmasti riippuu paljon ihmisistä mutta itse olen hiljattain eronnut, sillä koimme kumppanini kanssa, että ystävyys on suhdetta parempi ratkaisu. Platoninen ystävyyssuhde kuulostaa kuitenkin omaan korvaani melko hankalalta suhteen jälkeen."

– Mies, 25, sinkku

Katso myös: Miksi ihminen pettää rakastaan? "Tähän liittyy hirveän monia asioita". Juttu jatkuu videon alla.

1:54 Miksi ihminen pettää rakastaan? Jo alkuvaiheessa parisuhteessa pitäisi keskustella asiasta ja luoda omat säännöt sille, mikä suhteessa on pettämistä. Haastateltavana Kaalimadon seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen.

"Olen pysynyt ystävänä tai vähintään kavereina ex-kumppaneille. Tai ainakin siihen saakka, kun ovat alkaneet uudestaan näyttää omistamisen halua minua kohtaan. Kenenkään kanssa ei ole itsellä ollut tarvetta mennä sen pidemmälle, eksä on eksä ja piste."

– Nainen, 55, sinkku

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Erittäin hyvissä väleissä, mutta vain lasten takia ja yleensä vain viestein ja nopeasti pihalla. Itseä ainakin epäilyttäisi, jos mieheni viettäisi aikaa exänsä kanssa."

– Nainen, 34, parisuhteessa

"Jos suhde on päättynyt sen takia, että seksi loppui tai seksuaaliset tunteet viileni, niin ehkä sitten. Mutta jos on ollut todella rakastunut, niin ne välittävät rakkaudellisesti tunteet tuskin koskaan häviävät. Olisin varmasti mustis näistäkin tunteista."

– Nainen, 35, sinkku

"Olemme hyvissä väleissä entisen puolisoni kanssa ja olisimme ystäviä edelleen, jos vain eksäni nykyinen puoliso sen sallisi. Onhan se harmi, että sen vuoksi menetti hyvän ystävän, mutta tyydyn kyllä osaani, vaikka en sitä täysin ehkä ymmärräkään."

– Nainen, 29, sinkku

"Eksät voivat olla ystäviä! Minunkin yksi ex on läheisimpiä ystäviäni. Toki me aikoinaan käsiteltiin ero kunnolla yhdessä ja todettiin, että meistä ei koskaan tulisi hyvää paria, ystävyys sen sijaan on jatkunut jo 10 vuotta eron jälkeen."

– Nainen, 28, avioliitossa

"Jos ex-kumppanit pystyvät pysymään ystävinä, yleensä joko suhteen aikana tunne yhteys ei ole ollut erityisen syvä, tai toinen tai molemmat tuntevat edelleen vetovoimaa. Toimi kuten itsestä tuntuu parhaalta."

– Nainen, 23, parisuhteessa

"Harvoin. Usein jos ei ole ollut "oikeaa syytä" eroon, tunteet palaavat. Osa ruokkii niitä hengailemalla, osa ei. On myös yleistä ja hyväksyttyä harrastaa seksiä eksän kanssa, joten varovaisuus ei ole pahasta."

– Nainen, 32, avioliitossa

"Kyllä voi! Itse olen parin entiseni kanssa paljonkin tekemisissä. Oma poikaystäväni on tavannut heidät ja sanookin aina, että toiseen pitää pystyä luottamaan, jos ei, ei suhteessa kannata olla. Kerrasta poikki ajatusmalli suhteessa."

– Nainen, 22, parisuhteessa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Henkilökohtaisesti en usko "lämpimiin ystävyyssuhteisiin" entisten puolisojen kanssa, enkä katsoisi sellaista hyvällä. Asialliset välit on toinen kysymys, eikä kuulumisten ajoittaisessa vaihtamisessakaan mitään erikoista ole."

– Mies, 32, avoliitossa

"Huolesi ei ole turha. Et varmasti olisi ainut tällä planeetalla, kenelle selviää, että kumppanisi on ollut uskoton eksänsä kanssa."

– Mies, 20, parisuhteessa

Alla näet kaksi seuraavaa kysymystä. Miten vastaisit tähän?

Entä miten vastaisit tähän?