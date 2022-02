Onko kumppanin ystävyyssuhteet vastakkaiseen sukupuoleen vain pakko hyväksyä? Raati vastaa: "On hälyttävä merkki, jos..."

"Onko minun hyväksyttävä aviopuolison/kumppanin ystävyyssuhteet toista sukupuolta kohtaan? Viestittelyä viikottain, jopa päivittäin, tapaamisia ja minulle valehtelemista, ettei ole ollut yhteydessä. Tai valehtelee, että on siitä jo ties kuinka kauan. Mitä ajattelette?" kysyy nimimerkki Rehellisyys tuo luottamusta.

Näin raati vastasi

"Valehtelua ei pidä koskaan hyväksyä. Kaikesta muusta voidaan keskustella."

– Mies, 59, naimisissa

"Et voi estääkään. Kaikesta ei tarvitse tykätä, mutta luottaa täytyy. Ilman sitä ei toimi hommat. Keskustelua paljon, myös hänen näkökulmansa ymmärtämistä. Mieti myös, miksi se on niin vaikea hyväksyä."

– Nainen, 32, naimisissa

"On hyväksyttävä. Ehkäpä hän valehtelee sinulle juuri siksi, kun tietää sinun kilahtavan yhteydenpidosta. Aika monella on ystäviä myös vastakkaisen sukupuolen edustajissa. Jos heidän välillään on ystävyyttä syvällisempää, olisi hienoa, jos kertoisivat sinulle."

– Nainen, 35, sinkku

"Itselläni on lukuisia ystäviä vastakkaista sukupuolta. Viestittelemme päivittäin, näemmekin joskus. Valehdella saattaisin, jos viestittelystä tai näkemisestä tulisi joka kerran riita miesystäväni kanssa. Ystävät ovat ok, eli mikä on syy valehteluun?"

– Nainen, 49, parisuhteessa

"On hyväksyttävä, jos halutessasi pääset mukaan, kun vaikka lähtevät kaupungille. Miksi salailevat, oletko sinä syy siihen? Avoimuutta peliin molemmin puolin. Jos joku asia haittaa, siitä asiasta pitää puhua ja selvittää, miten asiassa edetään."

– Mies, 44, avoliitossa

"Minulla ainakin on ystäviä, molemmista sukupuolista. Omat ystäväni eivät ole olleet sopimattomia käytökseltään. Ystävyyssuhteet monesti kestävät, vaikka parisuhde välttämättä ei. Ihmettelisin, jos kumppani haluaisi minun luopuvan ystävistäni."

– Nainen, 42, etäsuhde

"Itse en hyväksyisi, jos mies salailisi minulta viestittelyjä tai tapaamisia naispuolisten ystäviensä kanssa. Mutta: jos hän on avoin ystävyyssuhteissaan, niin silloin en voisi kieltää häneltä naispuolisia ystäviä."

– Nainen, 30, parisuhteessa

"Jos valehtelee yhteydenpidosta tai tapaamisista, ei asiaa tule hyväksyä. Tuollainen käytös menee minun mittapuullani kategoriaan pettäminen. Puoliso ilmeisesti itsekin kokee sen vääräksi, jos ei voi olla asiasta rehellinen."

– Nainen, 31, avoliitossa

"Jos suhteesta johonkin "kaveriin" tarvitsee valehdella omalle puolisolle, niin kyllä siinä on jotain hämärää. Tai sitten ei ole ja valehtelun tarve syntyy syyllisyydentunteesta, jota kumppani kokee omatessaan vastakkaista sukupuolta olevan ystävän."

– Nainen, 22, parisuhteessa

"Se vähän riippuu, miten suhteen "säännöt" on sovittu. Jos kummallekin on ok, että on ystäviä sukupuoleen katsomatta, niin silloin tässä tuskin on mitään ongelmaa. Valehtelu taas rikkoo luottamusta, ehkä ette siis sovi toisillenne."

– Nainen, 25, parisuhteessa

"Tietysti puolisolla saa olla ystäviä, myös vastakkaista sukupuolta. Oikeastaan koko kysymys saa tilanteen kuulostamaan siltä, että puoliso valehtelee säästyäkseen ahdistavalta, mustasukkaiselta käytökseltäsi. Ehkä ero olisi paikallaan, kun ei ole luottamusta."

– Nainen, 32, avioliitossa

"Lähtökohtaisesti: jos viestittelyä ja tapaamisia toisen ihmisen kanssa pitää salailla omalta kumppanilta, on tilanteessa jotakin epäilyttävää."

– Nainen, 28, parisuhteessa

"Luottamus pitää olla, molemmin puolin. Jos jää kiinni valehtelusta, se on jo merkki jostain. Puolisoni kertoo aina, koska on näkemässä miespuolisia kavereitaan, ja viestittelevät päivittäin. En itse koe enää mustasukkaisuutta, koska luotan kumppaniini."

– Mies, 28, avoliitossa

"Meidän parisuhteessamme ei ole vastakkaista sukupuolta olevia "omia kavereita". Toki on yhteisiä ystäviä ja ystäväpariskuntia. Tämän pohjalta ajattelen, ettei tarvitse hyväksyä. Tuo kertomasi valehtelu tuntuu todella oudolta. Miksi valehdella, jos on vilpitön?"

– Nainen, 38, pitkään naimisissa

"Ei ole miehellä puhtaat jauhot pussissa. Jos ystävyys ei kestä päivänvaloa, on jotain tekeillä. Kaikkein pahinta on valehtelu. Valitettavasti myös uskon, että valheet, joista nyt on jäänyt kiinni, on vain jäävuoren huippu. Lähde äkkiä pois."

– Nainen, 29, naimisissa, joutunut samankaltaisen valheiden verkon selvittäjäksi

"Ystävyyssuhde pitää hyväksyä. Mutta miksi valehtelee? Onko kuitenkin jotain muuta kuin ystävyyttä? Vai oletko ajanut hänet nurkkaan ja hän valehtelee pitääkseen sinut tyytyväisenä? Ystävien ja puolison välillä ei pidä joutua valitsemaan. Puhukaa asiasta."

– Nainen, 49, avioliitossa

"Jos kumppanillasi on vain puhdasta ystävyyttä vastakkaisen sukupuolen kanssa, niin miksi hän valehtelee, tai peittelee jälkiään? Uskon, että kaveruus olisi mahdollista, jos kumpikaan ei tunne vetoa toiseen, eikä silloin tarvitse salailla."

– Nainen, 37, naimisissa

"On hälyttävä merkki, jos toinen valehtelee, ettei ole yhteydessä, vaikka on, päivittäin. Riippuu toki, kuinka läheinen ystävä, mutta siitäkin voisi suoraan sanoa, että on päivittäin yhteyksissä, jos mitään salattavaa ei olisi."

– Nainen, 24, sinkku

"Jokainen päättää itse, missä omat rajat suhteessa menevät. Jos toinen ei ole valmis niitä kunnioittamaan, ei hän ole sopiva sinulle. Jos toiminta olisi avointa ja läpinäkyvää, fine. Valehtelu kertoo jo, että asiassa on jotain muutakin."

– Nainen, 31, sinkku

"Rehellisyyttä ei selvästikään ole. Mikäli teillä on eri pelisäännöt ja aiheesta ei kyetä keskustelemaan, voin vain neuvoa tekemään ratkaisun, joka tekee sinut jatkossa onnelliseksi."

– Nainen, 35, avoliitto

