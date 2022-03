Ystävän puoliso ei hyväksy minua – mitä teen? Raati vastaa: "Valitettavasti et voi tehdä asialle mitään..."

"Minulla on ollut jo yli kymmenen vuoden ajan parhaana ystävänä mies, olemme olleet kuin paita ja peppu. Ystäväni uusi puoliso ei hyväksy minua, ja tästä syystä yhteydenpito miltei loppunut ystäväni kanssa. Hän on puun ja kuoren välissä. Mitä voin tehdä? Miten ratkaista tilanne?" kysyy nimimerkki Soulsister .

Näin raati vastasi

"Puoliso menee aina kaiken edelle, valitettavasti et voi tehdä asialle mitään niin pitkään kun he ovat yhdessä." – Nainen, 40, parisuhteessa

"Olen ollut tässä tilanteessa useampiakin kertoja ja syy on aina, aina, naisen sairaalloinen mustasukkaisuus. Uskovat, että haluan jotakin miehestä, mikä on aivan absurdia – eiköhän suhde olisi jo edennyt alttarille, kun olemme 15 vuotta tunteneet!? Ei mitään logiikkaa, mutta toisaalta ihmiset eivät ole loogisia olentoja... Et sinä sille tilanteelle mitään voi. Et voi erottaa heitä etkä pakottaa ketään mihinkään. Itse vain odotin (salaa) toivoen, että suhde päättyisi. Yleensä miehet eivät näitä armaitaan halua vastustaa."

– Nainen, 36, avoliitossa