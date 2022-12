Uskottomuus aiemmissa parisuhteissa voi kostautua nykyisen kumppanin kanssa– näin epäluottamus selätetään: "Jos teet selväksi..."

Sorruitko pettämään aiempia kumppaneitasi ja nyt asia vaivaa nykyistä kumppaniasi? Lienee ymmärrettävää, että sotkuinen suhdehistoriasi mietityttää parisuhteen toista osapuolta.

– Tutkimustieto ei puolla sinua tässä asiassa: suurin osa tukee sanontaa "kerran pettäjä, aina pettäjä", huomauttaa seksiasiantuntijana tunnettu Tracey Cox seksisyntien sovittelua koskevassa Daily Mailin artikkelissaan.

Riski jokaisessa parisuhteessa

Bustle-sivuston vuonna 2017 haastattelema pariterapeutti Theresa Herring huomauttaa kuitenkin, ettei menneisyys määrittele ketään.

– Se, että kumppanisi petti aiemmassa parisuhteessaan, ei välttämättä tarkoita, että hän pettää sinua.

Jos pettäjä itse ymmärtää, mikä johti uskottomuuteen, toivoa on. Ja jos kumppani on menneisyydestään rehellinen, on se Herringin mukaan hyvä merkki.

Kliininen psykologi Josh Klapow muistuttaa saman sivuston haastattelussa, että vaikka aiemmin pettänyt voi pettää uudelleenkin, on hyvä muistaa myös tämä:

– Myös kumppani, joka ei ole koskaan pettänyt, voi pettää ensimmäisen kerran koska tahansa. Joten uskottomuus on riski, jonka otamme missä tahansa parisuhteessa.

Mitä oli uskottomuuden taustalla?

Mutta mikä johti uskottomuuteen? Tracey Coxin mukaan todellisella sarjapettäjällä ei ole minkäänlaista moraalista kompassia, eikä hän useinkaan näe uskottomuudessaan mitään väärää. Mutta mitä jos pettämiselle oli muita syitä? Nämä syyt on hyvä käydä läpi niin omassa mielessä kuin kumppaninkin kanssa.

– Jotkut ihmiset pettävät parisuhteissa, joihin eivät ole sitoutuneita tai joissa he eivät ole onnellisia. Toisilla on suhteita kostoksi kumppanille, joka teki väärin heitä kohtaan, Cox sanoo.

Voi myös olla, että pettäminen on tuntunut oivalta ratkaisulta, jos on kokenut jäävänsä parisuhteessa huomiotta tai ilman rakkautta. Erään tutkimuksen mukaan tästä on usein kyse etenkin silloin, jos nainen pettää.

Hiipuuko rakkaus? Juttu jatkuu videon alla.

1:18 Moni ymmärtää sisimmässään, kun parisuhde on etenemässä huonoon suuntaan. Pappi ja Parisuhdekeskus Kataja ry:n puheenjohtaja Marianne Heikkilä listaa suhteen hälytysmerkit.

"Jos teet selväksi..."

Mitä siis kannattaa tehdä, jos haluaa vakuuttaa kumppanilleen, ettei sortuisi uskottomuuteen nykyisessä parisuhteessa?

– Selitä olosuhteet sen taustalta, miksi teit, mitä teit. Vakuuta sitten kumppanisi siitä, että parisuhteenne on erilainen kuin muut ladaten paljon imartelevia syitä siitä, miksi näin on. Saatat haluta myös puhua siitä, kuinka olet hyvin erilaisessa tilanteessa nyt kuin olit silloin, jos tämä on totta, Cox sanoo.

– Jos teet selväksi, että kadut sitä, mitä teit, olosuhteet olivat täysin erilaiset, eikä sinulla ole aikomustakaan pettää häntä ikinä, hän saattaa päättää antaa sinulle mahdollisuuden.

Asiantuntijan mukaan kumppanin antama mahdollisuus voi kuitenkin tulla ehtojen kera.

– Monet ihmiset, jotka saavat selville uuden kumppaninsa menneisyyden tavasta pettää, vaativat olemaan täysin läpinäkyvä, ainakin alussa.

Läpinäkyvyyttä

Kliininen psykologi Josh Klapow huomauttaa, että kumppani, joka on läpinäkyvä elämästään ja omistaa aikaansa ja energiaansa parisuhteeseen, pettää epätodennäköisemmin. Kumppanille on hyvä merkki, jos pettämiseen joskus sortunut tekee kaikkensa pitääkseen nykyisen parisuhteensa asiat kunnossa. Uskottomuutta voi tapahtua koska tahansa, mutta jos parisuhteen molemmat osapuolet ovat avoimia ja luottavaisia, ei suurta syytä huoleen ole.

Coxin mukaan läpinäkyvyys voi kuitenkin tarkoittaa jopa sitä, että kumppani saattaa haluta esimerkiksi luvan käydä läpi puhelintasi silloin tällöin. Vaikka se kuulostaakin räikeältä yksityisyyden loukkaamiselta, sillä ethän ole pettänyt nykyistä kumppaniasi, asiantuntijan mukaan tätä pyyntöä – tai jotain vastaavaa pyyntöä – ei ehkä kannata tyrmätä suoralta kädeltä.

Jos pohdit asiaa ja olet esimerkiksi itsekin samaa mieltä siitä, että olisit kumppanisi tilanteessa epävarma, kannattaako riski kanssasi ottaa, voi olla omien etujesi mukaista suostua ehdotukseen – joksikin aikaa.

– Kun luottamus on vahvistettu, voi alkaa neuvottelemaan vapaudesta, Cox lohduttaa.

Juttu on uusinta toukokuulta 2021.