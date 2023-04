Kaverista tuli kumppani, mutta intiimi läheisyys tuntuu oudolta – lukijaraati antaisi ajan kulua: "Totuttelua, toimintaa ja läheisyyttä"

"Aloin juuri seurustelemaan ystäväni kanssa ja vaikka välillämme on kyllä intohimoa ja kipinää, seksuaalinen läheisyys tuntuu välillä "oudolta". Toinen pitäisi tavallaan nähdä nyt hyvin eri valossa kuin ennen, mutta se on välillä hankalaa. Poikaystävä vaikuttaa olevan enemmän sinut asian kanssa. Minkälaisia kokemuksia teillä on parisuhteen aloittamisesta kaverin kanssa?" kysyy nimerkki He'sMyBestFriend.