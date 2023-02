Voiko tauko pelastaa parisuhteen? Lukijaraati on skeptinen: "Löysässä hirressä roikkumista ennen lopullista päätöstä"

Näin raati vastasi

"Jos suhteessa on ongelmia, tauko ei niitä paranna. Jos asioista ei pysty keskustelemaan tai jos keskusteluista huolimatta ongelmat pysyvät, on parempi erota. Tauko on vain löysässä hirressä roikkumista ennen lopullista päätöstä." – Nainen, 40, avioliitossa

"Mielestäni tauko on sama kuin "halutaan katsoa, onko ruoho vihreämpää aidan toisella puolella" ja syy erota suoraan, koska toinen on tyytymätön. Tietenkin tilanne on eri, jos on lapsia ynnä muita sellaisia yhteisiä velvollisuuksia, jolloin tämä voi toimia."

– Mies, 30, parisuhteessa