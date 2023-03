Voiko bensa pilaantua lataushybridin tankissa, jos autolla ajetaan aina sähköllä? – "Ei ole järin viisasta"

Näin St1 ja Neste vastaavat

Tavallinen huoltoasemilla myytävä moottoribensiini on tarkoitettu käytettäväksi viimeistään muutaman kuukauden kuluessa tankkauksesta.

Hybridiautojen valmistajilla on heidän omiin tutkimuksiinsa ja polttoainejärjestelmiin perustuvat suositukset siitä, kuinka pitkään tankissa oleva polttoaine on käyttökelpoista.

Vanhetessaan polttoaineesta haihtuu kevyempiä jakeita ja niillä on vaikutusta moottorin käynnistymiseen. Hybridiautoissa polttomoottorin käynnistymiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja siten tuolla haihtumisella on pienempi merkitys kuin perinteisissä moottoreissa. Polttoaine ei tankissa vanhetessaan muodosta moottoria vaurioittavia yhdisteitä. Vaurioita haihtumisesta tai muusta vanhenemisesta ei synny.