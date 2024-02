Miksi auton polttoaineen merkkivalo syttyy juuri silloin, kun se syttyy?

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: MTV:n lukija on pistänyt merkille, että polttoaineen vähyydestä varoittavan merkkivalon syttyessä autoissa on usein toimintamatkaa jäljellä 80 km. Nyt häntä kiinnostaakin, miksi valon syttymishetkeksi on valikoitunut juuri 80 km/h. Miksi polttoaineen merkkivalo siis syttyy silloin, kun se syttyy?

Vastaus: Monessa autossa polttoainemittari laskee varsin hitaasti puoleen tankkiin ja sitten jälkimmäinen puolikas kuluukin huomattavasti nopeammin. Tämä johtuu siitä, ettei auton polttoainetankki ole muotoilultaan symmetrinen. Mittarin näyttäessä puolta tankkia polttoainetta on siis todellisuudessa jäljellä vähemmän.

Omassa autossani polttoaineen merkkivalo syttyy, kun tankissa on jäljellä noin kuusi litraa polttoainetta. Usein tankkia ei kuitenkaan anneta pumpata ihan kuivaksi, vaan polttoainepumppu ja sen myötä myös moottori sammuvat, kun jäljellä on litra tai pari. Toteutustavoissa on kuitenkin automerkki- ja mallikohtaisia eroja, joten asia kannattaakin varmistaa omassa käytössä olevan auton käyttöohjeesta.



Vaikka jäljellä olevan polttoaineen tarkan litramäärän tietäisikin, on sillä päästävän kilometrimäärän määritteleminen silti haasteellista. Asiaan vaikuttaa monta muuttujaa, kuten auton polttoaineenkulutus, kuljettajan ajotapa, renkaat, ajoympäristö, keliolosuhteet, ajonopeus ja kuormitus. Auton toimintamatkaa näyttävä järjestelmä laskee arvioidun, jäljellä olevalla polttoaineella päästävän kilometrimäärän sen perusteella, että edellä mainitut muuttujat pysyvät samanlaisina kuin ne ovat olleet lähimenneisyydessä. Mikäli eivät pysy, saattaa arvioitu toimintamatka muuttua.

Esimerkiksi paljon pysähdyksiä ja liikkeellelähtöjä sisältävää kaupunkiajoa tai moottoritienopeuksia pääsee ajamaan huomattavasti lyhyemmän matkan kuin rauhallista ja tasaista maantieajoa. Vastaavasti suksiboksi tai perävaunu nappaavat oman lisänsä: erittäin polttoainetaloudelliseksi viritetyn pienen turbomoottorin kulutus saattaa lähes tuplaantua, kun perään laitetaan kuomullinen, jarruton perävaunu – painavammasta puhumattakaan.

Tavallisuudesta poikkeavat tankkausvälit heikentävät luotettavuutta

Auton polttoainemittariin ja toimintamatkanäyttöön tulee herkästi epätarkkuutta, jos autoon tankkaa useita kertoja peräkkäin pieniä määriä polttoainetta niin, että tankki jää aina vajaaksi.

Joidenkin automerkkien kohdalla epätarkkuutta aiheutuu myös tankattaessa pieniä määriä tankin ollessa lähes täynnä. Tämä ilmiö tulee vastaan esimerkiksi autokorjaamoiden sellaisten sijaisautojen kohdalla, jotka asiakas tankkaa aina täyteen ennen palauttamista.

Toimintamatkanäyttö ja polttoainemittari näyttävät varmimmin oikein, kun alun perin täysi tankki ajetaan viimeiselle neljännekselle, minkä jälkeen se tankataan täyteen viimeistään polttoainevalon syttyessä. Olennaista on muistaa, että järjestelmien toiminnassa ja herkkyydessä on paljon automerkki- ja mallikohtaista vaihtelua.

Tankkaamaan viimeistään merkkivalon syttyessä

Kehotan autoilijoita aina minimoimaan riskit ja tankkaamaan auton ihan viimeistään siinä vaiheessa, kun polttoaineen merkkivalo syttyy – useammastakin syystä:

Viimeisillä höyryillä ajelemiseen liittyy aina se riski, että auto jättää tielle. Vaikka polttoaineen loppumisesta ei auton tekniikalle varsinaisia vaurioita useinkaan aiheudu, kannattaa sitä pyrkiä välttämään. Auton sammuessa tien poskeen matka keskeytyy ikävästi ja oma aikataulu pettää.

Talvella saattaa joskus myös käydä niin, että polttoaineen täyttöluukun kansi on jäätynyt kiinni. Tankissa tulisikin pitää aina sen verran polttoainetta, että auton saa tarvittaessa ajettua johonkin lämpimään pysäköintihalliin sulamaan ja sieltä vielä takaisin huoltoasemalle tankattavaksi – ilman, että polttoaineen loppumista pitää jännittää.