Hallitsetko tämän katoavaa kansanperinnettä olevan jarrutustavan? Ammattimies kertoo, kuinka toimia, jos auton ABS-jarrut putoavat pois pelistä

Kerroimme aiemmin tänään Volvon kutsuvan takaisin maailmanlaajuisesti yli 100 000 uutta autoa mahdollisten jarruongelmien vuoksi. Suomessa takaisinkutsu koskee vajaata 1 400 autoa, joiden omistajille on tänään lähetetty ilmoitus asiasta.

Volvon ohjeistus on, että mikäli vikailmoitus tulee, auto on syytä pysäyttää, nousta ulos ja laittaa ovet lukkoon.

Paluu menneisyyteen

Volvon antaman ohjeistuksen mukaan toimittaessa ei pitäisi joutua jarruttamaan viallisilla jarruilla kuin siinä tilanteessa, kun etsitään turvallinen pysäytyspaikka auton sammuttamiseksi ja vian nollaamiseksi. Vesalaisen mukaan on toki mahdollista, että vika uusiutuu nollaamisen jälkeen siihen asti, kunnes ohjelmistopäivitys on tehty.

Samoin on jarrutehostimen, automaattisen hätäjarrutuksen sekä hätäjarrutehostimen kohdalla, jos nekin putoavat pois pelistä.

Ole tarkkana, jos ABS ei toimi

Vesalainen muistuttaa, että lukkiutumattomien jarrujen merkitystä turvallisessa jarruttamisessa ei tule aliarvioida, vaikka niitä ei tavallisessa jarrutustilanteessa tarvitakaan. Mikäli ABS-järjestelmä ei toimi, on kuljettajan kaasujalan syytä keventyä.

– Silloin tilanteiden ennakoinnin merkitys korostuu, eli vauhdin hiljentäminen on syytä aloittaa totuttua aiemmin. Ja näin myös silloin, vaikka olisikin kokemusta vanhemmista, ilman ABS-jarruja olevista autoista.

ABS-järjestelmän toimimattomuutta suurempi riski on Vesalaisen mukaan se, että poljinvoimaa tarvitaan totuttua enemmän, kuten Volvon Pelttari totesi asian olevan. Tämä johtuu siitä, että normaalissa liikennetilanteessa ABS-jarruttomalla autolla jarrutetaan ihan samaan tapaan kuin sellaisilla varustetullakin autolla.

Mistä tietää, että ABS puuttuu peliin?

ABS-jarrujen kytkeytymisen on perinteisesti tunnistanut kovasta kolinasta ja polkimen värinästä jalan alla.

ABS-jarrujen toiminta korostuu voimakkaammassa jarrutuksessa. Tarkoitus toki on, että sellaisia ei liikenteessä joutuisi tekemään. Järjestelmä pyrkii estämään pyörien lukkiutumisen, jotta auton ohjattavuus säilyisi voimakkaankin jarrutuksen aikana.

– En toki väitä, ettenkö itsekin silloin tällöin tekisi ennakointivirheitä ja joutuisi ABS-jarrujen kolinaa kuuntelemaan. Aina, kun ABS-järjestelmä kytkeytyy jarrutuksessa päälle, on se kuljettajalle merkki siitä, että ennakointivirhe on tullut tehtyä, minkä johdosta jarrutuksen aloitus on jäänyt liian myöhään ja tarvitaan normaalia voimakkaampaa jarrutusta.