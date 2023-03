Näin pitkäksi aikaa stop-merkille pitäisi pysähtyä

Vastaus: Olennaista on pitää mielessä, miksi stop-merkkejä ylipäänsä käytetään. Stop-merkillä (Pakollinen pysäyttäminen B6) osoitetaan, että ajoneuvo ja raitiovaunu on pysäytettävä pysäytysviivan kohdalle. Missä pysäytysviivaa ei ole, ajoneuvo ja raitiovaunu on pysäytettävä sellaiseen kohtaan, josta on hyvä näkemä risteävään suuntaan.