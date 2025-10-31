Valmet Automotive ja Patria ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta. Syyskuussa Valmet Automotive kertoi mittavista muutosneuvotteluista.
Valmet Automotiven toimitusjohtajan Pasi Rannuksen mukaan aiesopimus on osoitus yhtiön autoteollisuuden ulkopuolelle ulottuvan strategian etenemisestä.
Valmet Automotive kertoi syyskuun alussa uudesta strategiastaan, jonka mukaan yhtiö tarjoaa teollisen sarjavalmistuksen osaamistaan jatkossa myös muille teollisuuden aloille, ei vain autovalmistukseen.
– On hienoa, että osaamisellamme on kysyntää myös muiden korkeaa teknologista kyvykkyyttä edellyttävien teollisuudenalojen piirissä. Tämä aiesopimus on meille merkittävä avaus puolustussektorin sopimusvalmistukseen, Rannus sanoo tiedotteessa.
Neuvottelut lopullisista sopimuksista ovat yhtiöiden mukaan käynnissä.
Valmet Automotive kertoi syyskuussa mittavista muutosneuvotteluista, joissa sopeuttamistarpeeksi kerrottiin noin 1 075 henkilötyövuotta.
Yle uutisoi tuolloin, että Mercedes-Benz-autojen tuotanto loppuu kokonaan Uudenkaupungin tehtaalla. Tehdas on valmistanut Mercedes-Benz A:ta vuodesta 2013 alkaen.