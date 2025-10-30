Japanilainen autovalmistaja Toyota kutsuu Suomessa yli 1 250 autoa tarkastukseen.
Tarkastus koskee tiettyjä Toyota- ja Lexus-merkkisiä autoja, jotka on valmistettu vuosien 2021 ja 2025 välillä.
Toyota Auto Finland kertoo tiedotteessaan, että tarkastukseen kutsutuissa autoissa on pysäköintiavustimen ohjainyksikkö, joka on osa Panoramic View Monitor -järjestelmää. Se välittää peruutuskameran kuvaa.
Tarkastuksen piiriin kuuluvien autojen omistajille lähetetään kutsu, ja tarkastus sekä siihen kuuluvat toimenpiteet ovat maksuttomia.