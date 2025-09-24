Lakasta on löydetty nanovesikkeleitä, joilla voi olla merkittäviä terveysvaikutuksia.
Lakasta eli hillasta on löydetty Oulun yliopiston tutkimuksessa nanokokoisia pienoisrakkuloita eli nanovesikkeleitä, jotka kuljettavat biologisesti aktiivisia molekyylejä, kuten mikro-RNA:ta.
Vesikkelit voivat hillitä tulehdusta ja jopa estää syöpäsolujen kasvua, sillä ne säilyvät ehjinä ruoansulatuskanavassa, imeytyvät verenkiertoon ja kohdentuvat tarkasti tiettyihin kudoksiin.
Tulevaisuudessa näitä vesikkeleitä voitaisiin käyttää lääkemolekyylien kohdentamisessa kudoksiin, mikä voisi vähentää lääkkeiden sivuvaikutuksia verrattuna perinteisiin menetelmiin.
Marjoista lääkeraaka-ainetta?
Samankaltaisia nanovesikkeleitä on löydetty ja onnistuttu eristämään myös mustikasta.
– Nykytiedon perusteella voimme olettaa, että nanovesikkeleitä löytyy myös puolukasta ja muistakin Suomen marjoista, kertoo yliopistotutkija Soile Jokipii-Lukkari Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan tutkimusyksiköstä tutkimustiedotteessa.
Tutkimuksen löydökset voivat muun muassa vauhdittaa suomalaista elintarvike- ja hyvinvointiteollisuutta.
Lakkaa hyödynnetään jo esimerkiksi kosmetiikassa, mutta nanovesikkelien tunnistaminen antaa marjalle uudenlaista arvoa tulevaisuuden superruokana ja mahdollisena lääkinnällisenä raaka-aineena.
Uusi tutkimus lakan nanovesikkeleistä julkaistiin elokuussa 2025 Nanoscale-tiedelehdessä.
Lähde: Oulun yliopisto