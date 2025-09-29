Biljardilegenda Mika Immosen, 52, poismeno oli järkytys moninkertaisen maailmanmestarin vuosikaudet tunteneelle Heikki Auniolle.

– Aina oli kuitenkin se toive ihmeestä, Heikki Aunio alleviivaa.

Helsingissä sijaitsevan Ritz Biljardin seuran puheenjohtaja julkaisi synkän viestin Facebookissa maanantai-aamuna.

– Arvoisa biljardiyhteisö. Yksi Suomen menestyksekkäimmistä biljardi-ikoneista, Mika Immonen, on menehtynyt eilen Yhdysvalloissa raskaan sairauden uuvuttamana. Tämä on suuri suru Mikan perheelle ja läheisille sekä koko biljardiväelle, Aunio kirjoitti.

Joulukuussa 2023 Immosella diagnosoitu paksu- ja peräsuolen syöpä oli saatu kuriin keväällä 2024, mutta jo saman vuoden kesällä se uusiutui.

Mestarin terveystilanne tiedettiin haastavaksi. Aunio oli viestitellyt Immosen kanssa viimeisen kerran kaksi viikkoa sitten, eikä osannut niiden perusteella odottaa suru-uutista ainakaan näin pian.

– Silloin ei ollut mistään jäähyväisistä kyse, myös Suomen biljardiliitossa valmennuspäällikkönä toimiva Aunio kertoo MTV Urheilulle.

– Kaikki toivoi koko ajan sitä ihmettä, koska hän oli pitkään taistellut niin hyvin. Ja kerran hän saikin jo ne puhtaat paperit, mutta syöpä uusiutui.

– Oletan, että Mikakin toivoi sitä ihmettä ihan viimeiseen asti.

Huippulahjakas kaksosveli

Aunio ja Immonen tapasivat toisensa biljardin parissa jo teini-iän kynnyksellä. Immosesta tuli kaksosveljensä Karin kanssa nopeasti osa Ritzin tiivistä yhteisöä.

– Heillä oli siellä niin sanotusti varaisänä Ritz Biljardin perustaja Jesse Poikolainen. Hän otti pojat niin sanotusti siipiensä suojaa, treenautti ja laittoi alkuun, Aunio muistelee.

Veljekset etenivät biljardin saralla ensin samaan tahtiin, mutta pian Mika alkoi erottua ominaisuudellaan, joka vei hänet lopulta muun muassa maailmanmestariksi ja U.S. Openin tuplavoittoon. Se oli päättäväisyys.

– Hän päätti, että ennen kuin hän täyttää 30 vuotta, hänestä tulee maailmanmestari. Olimme tuolloin vähän yli 20-vuotiaita. Lopputulos oli se, että hän oli 29, kun voitti ensimmäinen maailmanmestaruutensa, Aunio kertaa.

Myöhemmin sukunimensä Paloheimoksi muuttanut Immosen Kari-veli kuoli viime helmikuussa. Huippulahjakas pelaaja voitti urallaan muun muassa useita Suomen mestaruuksia.

Sisu

Aunion mukaan Immonen teki paljon uhrauksia uransa eteen. Työskentely oli systemaattista, ja Immonen oli pioneeri muun muassa biljardinpelaajien fyysisessä harjoittelussa ja ravintoasioissa. Immonen eli kuin huippu-urheilija.

– Sekin on tässä se ironia, että joku tällainen sairaus pilaa kaiken sen fyysisen voimakkuuden, mikä hänellä oli.

– Hän oli hyvin tinkimätön ammattiurheilija. Hän teki kaikki asiat ollakseen paras biljardipöydällä. Samanlainen sisukkuus näkyi pöydän ulkopuolellakin, Aunio jatkaa, viitaten myös syöpätaisteluun.

Aunion puheissa Immosesta toistuu yksi termi: "Taistelija". Tähän liittyvä Suomen kielen sana tuli tutuksi myös suomalaishuipun ulkomailla tavanneille ihmisille.

– Hän lanseerasi (Suomen) ulkopuolella tätä käsitettä "sisu" – mitä se tarkoittaa.

Nyt sisukas suomalainen on poissa.