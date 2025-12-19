Valtiovarainministeriö päivitti arvionsa julkisen talouden sopeutuksista.
Valtiovarainministeriö arvioi, että Suomen julkista taloutta pitää sopeuttaa tällä vaalikaudella 0–1,4 miljardilla eurolla ja ensi vaalikaudella 7–12 miljardilla eurolla. Ministeriö kertoi päivitetyistä arvioistaan tänään.
Arvion taustalla on muun muassa se, että Suomi on joutumassa EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn eli niin sanotulle tarkkailuluokalle.
Ensi vuonna Suomi voi todennäköisesti perustella liian suuret menonsa puolustusmenojen ajoituksen muutoksella. On kuitenkin epävarmaa, tarvitaanko lisäsopeutuksia hallituskauden viimeisenä vuonna eli 2027.
Myös Suomen Pankin mukaan julkinen talous on edelleen kaukana tasapainosta, ja Suomen velkaantumiskehityksen kääntäminen vaatii merkittävää julkisen talouden sopeuttamista.