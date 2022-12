VM: Suomen julkista taloutta vahvistettava ensi vaalikaudella kuudella miljardilla – "Edessä vaikeita aikoja"

Ministeriön mukaan suorilla sopeutustoimilla eli menoleikkauksilla ja veronkiristyksillä on keskeinen rooli julkisen talouden nopeassa vahvistamisessa.

Voisi iskeä monien hyvinvointiin

– Väestön ikääntyminen heikentää julkista taloutta. Tulevien vuosien kriisit voivat johtaa tilanteeseen, jossa on pakko tehdä äkillisiä päätöksiä merkittävistä säästöistä. On kuitenkin tiedossa, miten voimme välttää tämän riskin toimimalla ajoissa, VM:n talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja sanoo tiedotteessa.

Eduskuntavaalien alla julkaistavassa VM:n virkamiespuheenvuorossa käsitellään tulevan vaalikauden talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia. Puheenvuorossa VM:n virkakunta esittää oman asiantuntijanäkemyksensä. Vastaavia puheenvuoroja on julkaistu vuodesta 1991.

Edessä vaikeita valintoja

VM:n mukaan Suomen päättäjät ovat vaikeiden valintojen edessä. Syynä on talouskehityksen ja julkisen talouden pitkäaikainen heikkous.

– Korkotaso on noussut, ja julkinen velka on kasvanut yli 70 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Riski julkisen talouden umpikujasta tulevina vuosina on todellinen, virkamiespuheenvuorossa sanotaan.