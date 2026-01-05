MTV Uutisten kyselyssä SDP:n piirihallitusten jäsenille joka viides vastaaja pitää vääränä SDP:n päätöstä sitoutua niin sanottuun velkajarruun.

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n päätös sitoutua niin sanottuun velkajarruun arveluttaa puolueen piiripäättäjiä.

MTV Uutisten kyselyssä SDP:n piirihallitusten jäsenille 20 prosenttia vastaajista pitää päätöstä sitoutua velkajarruun vääränä. 22 prosenttia vastaajista ei osaa sanoa.

– Todella pettynyt olen, että demarit lähtivät velkajarrulakiin mukaan. Täysin epärealistiset tavoitteet ja tulee tarkoittamaan nykyisen supistuvan BKT:n jatkumista, arvioi eräs vastaaja.

Suomen BKT laski vuonna 2023 ja sen jälkeen kasvu on ollut vuositasolla lähellä nollaa.

Hieman yli puolet vastaajista eli 58 prosenttia pitää velkajarruun sitoutumista oikeana päätöksenä.

Lähes kaikki eduskuntapuolueet pääsivät lokakuun puolivälissä sopuun niin sanotusta velkajarrusta. Se tarkoittaa yhteisiä sääntöjä Suomen velkaantumisen taittamisesta tulevilla hallituskausilla.

Selvä enemmistö vastaajista eli 62 prosenttia katsoo, että SDP voi olla hallituksessa velkajarruun sitoutumattoman puolueen kanssa. Velkajarrusovun ulkopuolelle jäänyt Vasemmistoliitto on kyselyn perusteella SDP:n piiripäättäjille mieluisin hallituskumppani.

– Vasemmistoliitollekin varmasti reaalipoliittiset tavoitteet ja tosiasiat aukenevat tässä tulevaisuudessa ja viime kädessä hallitusneuvotteluissahan sitten haetaan se yhteinen linja, sanoo SDP:n Helsingin piirin puheenjohtaja Taru Reinikainen MTV Uutisille.

Lindtman ohitti Razmyarin ja Tuppuraisen

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman saa MTV Uutisten kyselyssä puolueensa piiripäättäjiltä ylistävät arviot. Peräti 90 prosenttia vastaajista katsoo, että Lindtman on onnistunut tehtävässään erittäin tai melko hyvin.

SDP on ollut viime aikaisissa kannatusmittauksissa suosituin puolue selkeällä etumatkalla.

– Noilla kannatusluvuilla ei ole mitään tarvetta kyseenalaistaa puheenjohtajan toimintaa, että kyllä se näkyy meillä. Hän itse asiassa on parantanut minun mielestäni vielä entisestään suoritustaan, sanoo Helsingin piirin puheenjohtaja Reinikainen MTV Uutisten haastattelussa.

Reinikainen kiittelee esimerkiksi Lindtmanin viimeaikaisia videojulkaisuja sosiaalisessa mediassa.

Myös tuoreen kyselyn perusteella Lindtman näyttää nostaneen pisteitään puoluepäättäjien silmissä, sillä aiemmissa piirikyselyissä hän on saanut jonkin verran heikommat arviot kuin puolueen varapuheenjohtaja Nasima Razmyar ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Razmyarin katsoi tehtävässään erittäin tai melko hyvin 82 prosenttia vastaajista ja Tuppuraisen vastaava osuus oli 78 prosenttia.

Lisäkannatusta haettaisiin perussuomalaisten parista

SDP:n piiripäättäjät pyrkisivät hakemaan lisäkannatusta puolueelle erityisesti perussuomalaisten kannattajien keskuudesta. Näin vastasi 43 prosenttia vastaajista.

– Tämän maan hallitus on kyllä osoittanut kaikilla toimilla sen, että perussuomalaiset eivät ole työntekijöiden tai pienituloisten ihmisten asialla vaan päinvastoin, katsoo Niina Alho SDP:n Varsinais-Suomen piiristä MTV Uutisten haastattelussa.

90 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että SDP:n pitää pyrkiä perumaan Petteri Orpon hallituksen tekemiä työmarkkinauudistuksia.

Mainintoja ensisijaisesti peruttavista uudistuksista keräävät esimerkiksi ammattiyhdistysten jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto, irtisanomissuojan ja työttömyysturvan heikennykset sekä lakko-oikeuden rajoittaminen.

MTV Uutisten kyselyn puolueiden piirihallitusten jäsenille toteutti Corefiner-yhtiö verkkokyselynä 2.12.–18.12.2025. SDP:n vastaajamäärä oli 91 ja vastausprosentti 57%.