Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan laskua Sanna Marinin (sd.) hallituksen törsäilystä maksetaan nyt.
Sanna Marinin hallitus kasvatti korona-aikana valtion menoja yli 40 miljardilla eurolla, mutta siitä yli puolet käytettiin muuhun kuin koronan aiheuttamiin kustannuksiin. Asia selviää Valtiontalouden tarkastusviraston raportista.
Pääministeri Petteri Orpon mielestä kulujen lisäys ei ollut vastuullista, eikä virhettä pidä toistaa.
– Nyt esimerkiksi meidän hallituksemme on joutunut tämän meille jätetyn perinnön myötä tekemään 10 miljardin sopeutustoimet, eikä sekään riitä, Orpo kommentoi MTV Uutisille.
– Se on tietenkin vielä lisännyt meidän taakkaamme, koska kaikkein oleellisinta on tehdä leikkauksia pysyviin menoihin ja nimenomaan käyttömenoihin, ja näitä edellinen hallitus lisäsi merkittävästi, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kommentoi.
Marinin hallituksen runkopuolueet SDP ja keskusta moittivat myös nykyhallitusta velkaantumisesta, mutta eivät kritiikkiäkään täysin torju.