– Se on tietenkin harmittavaista, ettemme ole vielä päässeet siihen, Orpo sanoo MTV:n Uutisextrassa.
Onko alijäämämenettelyyn joutuminen epäonnistuminen hallitukselta?
– Työ on kesken. Emme ole edenneet niin nopeasti kuin olimme suunnitelleet, ja miten oli ennustettu, Orpo sanoo viitaten hallituksen tavoitteeseen saada velkasuhteen kasvu taittumaan.
Orpo selittää ennakoitua heikompaa julkisen talouden tilannetta muun muassa sillä, ettei talous ole kasvanut odotetusti Ukrainan sodasta, kauppapolitiikan epävarmuudesta sekä kuluttajien epäluottamuksesta johtuen.
Toisaalta hän näkee syyksi sen, että velkaa on periytynyt aiemmilta hallituskausilta.
– Velka on päästetty aiemmilla kausilla niin syväksi, ettei edes 10 miljardin euron sopeutus ole riittänyt, Orpo sanoo.
Alijäämämenettelyyn joutumisella ei ole dramaattisia vaikutuksia Suomelle, Orpo uskoo. Näin siitä huolimatta, että hallitus on aiemmin varoitellut alijäämämenettelyyn joutumisella.
– En usko, että se (alijäämämenettely) tarkoittaa dramatiikkaa. Se vahvistaa sen, minkä jo itsekin tiedämme, eli että sopeuttamista pitää jatkaa.
Samalla hallitus pitää kiinni tavoitteestaan pysäyttää velkasuhteen kasvu vaalikauden loppuun mennessä, Orpo vakuuttaa.
Vielä ei tiedetä, edellyttävätkö alijäämämenettely tai velkasuhteen vakauttaminen lisäsäästöjä tällä kaudella.
– Teemme konkreettiset päätökset, kun saamme valtiovarainministeriön ennusteet ennen tulevia hallituksen päätöksenteon paikkoja, ja katsomme sen pohjalta yhdessä komission kanssa, tarvitaanko lisätoimia, Orpo sanoo.
Komissio päättää Suomen joutumisesta alijäämämenettelyyn ensi tiistaina. Ministeriön mukaan seurauksena voisi olla komission suosituksia velkaantumisen taittamiseksi, ja sakkoja, jos Suomi jättäisi suositukset noudattamatta.
Velkasuhteen taittamisesta pidetään kiinni
Tuoreen EU-komission ennusteen mukaan talouskasvu on aiemmin ennakoitua heikompaa tulevina vuosina.
Valtiovarainministeriö on arvoinut, että ensi kaudella edessä voi olla 10 miljardin euron sopeutus. Myös valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on sanonut, että sopeutustarve voi kasvaa yli 10 miljardin euron.
Sopeutustarvetta voi kiristää myös se, jos Suomen velkasuhde ylittää 90 prosentin rajan.
Orpo puolestaan on aiemmin puhunut kuuden miljardin euron sopeutustarpeesta ensi kaudelle. Hän ei halua arvioida tarkkaa sopeutustarvetta, mutta pitää selvänä, että sopeutustarve on aiemmin ennakoitua suurempi.
– En usko enää kuuteen miljardiin muuten kuin minimiratkaisuna. Se tulee mitä todennäköisimmin olemaan korkeampi luku, Orpo sanoo.