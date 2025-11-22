EU:n "tarkkailuluokalle" joutumisella ei ole dramaattisia vaikutuksia Suomelle, kertoo pääministeri Petteri Orpo (kok.).

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää harmillisena, että Suomi on joutumassa EU:n alijäämämenettelyyn eli niin sanotulle talouden tarkkailuluokalle.

Hallituksen keskeinen tavoite on ollut kääntää Suomen velkaantuminen laskuun.

– Se on tietenkin harmittavaista, ettemme ole vielä päässeet siihen, Orpo sanoo MTV:n Uutisextrassa.

Onko alijäämämenettelyyn joutuminen epäonnistuminen hallitukselta?

– Työ on kesken. Emme ole edenneet niin nopeasti kuin olimme suunnitelleet, ja miten oli ennustettu, Orpo sanoo viitaten hallituksen tavoitteeseen saada velkasuhteen kasvu taittumaan.