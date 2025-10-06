Suomi voi joutua EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn jo tänä syksynä.

Suomi on jälleen vaarassa joutua liiallisen alijäämän menettelyyn, eli niin sanotulle talouden tarkkailuluokalle.

Suomen julkisen talouden alijäämä on tänä vuonna arviolta 4,3 prosenttia, eli selvästi yli EU:n asettaman 3 prosentin rajan.

Suomen joutuminen liiallisen alijäämän menettelyyn tänä syksynä tai ensi keväänä on hyvin mahdollista, kertoo valtiovarainministeriön EU- ja kansainvälisten asioiden sihteeristön päällikkö Marketta Henriksson.

– Asia on nyt komission käsissä. Riippuu siitä, haluavatko he käynnistää alijäämämenettelyn jo tämänhetkisten lukujen perusteella, vai odottaa lopullisia tilastotietoja, ja katsoa tilannetta uudelleen keväällä.

Valtiovarainministeriö toimitti viime torstaina EU-komissiolle alustavan talousarviosuunnitelman, jonka mukaan alijäämä on tänä vuonna 4,3 prosenttia. Lopulliset tilastotiedot alijäämästä saadaan ensi keväänä.

EU-komissio arvioi tilannetta marraskuun lopulla, ja seuraavan kerran ensi keväänä. Suomi voi siis joutua alijäämämenettelyyn joko tänä syksynä tai ensi keväänä.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde sanoi viime viikolla MTV Uutisten haastattelussa, että Suomen on kyettävä muuttamaan taloutensa suuntaa, ja lopetettava EU:n taloussääntöjen rikkominen.

Ylitys ei ole enää väliaikainen tai vähäinen

Suomi ylitti 3 prosentin rajan myös viime vuonna, mutta vältti tuolloin alijäämämenettelyn, koska ylitys oli komission mukaan vähäinen ja väliaikainen.

Tänä vuonna Suomi saa hieman joustoa alijäämärajan rikkomiseen myös kasvaneiden puolustusmenojen vuoksi. Heinäkuussa komissio myönsi Suomelle niin sanotun kansallisen poikkeuslausekkeen kasvavien puolustusmenojen vuoksi.

Puolustusmenojen kasvu selittää kuitenkin vain yhden prosenttiyksikön verran Suomen alijäämästä, ministeriö arvioi.

– Näin ollen viitearvon ylitys ei ole selitettävissä puolustusmenojen kasvulla. Valtiovarainministeriön arvion mukaan on olemassa riski, että Suomen kohdalla käynnistetään liiallisen alijäämän menettely, erityisesti jos kevään 2026 tilastotiedot vahvistavat ennusteen, komissiolle toimitetussa talousarviosuunnitelmassa todetaan.

Henrikssonin mukaan alijäämämenettelyyn joutuminen tarkoittaisi Suomelle ainakin lisää raportointivelvoitteita. Lisäksi EU-komissio tekisi Suomelle uuden velkakestävyysanalyysin. Alijäämämenettely ei kuitenkaan välttämättä tarkoittaisi Suomelle lisää sopeutustoimia, Henriksson kertoo.

EU:n alijäämämenettelyn tarkoituksena on estää jäsenmaiden liiallinen velkaantuminen.