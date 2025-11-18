Valtiovarainministerin mukaan Suomen taloustilanne on niin huono, että EU puuttunee asiaan vuodenvaihteen jälkeen.
Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan on syytä varautua siihen, että Suomi joutuu EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn. Liiallisen alijäämän menettelystä puhutaan yleisesti niin sanottuna tarkkailuluokkana.
Purra sanoi eduskuntakeskustelussa tänään, että Suomi on joutumassa EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn heti alkuvuodesta.
– Tämä näyttää lukujen perusteella täysin selvältä, sanoi Purra eduskunnassa.
Purran mukaan puolustusmenot eivät selitä Suomen nykyistä alijäämää vaan kyse on tulopuolen heikosta kehityksestä suhteessa nopeasti kasvaviin sote-menoihin ja tulonsiirtoihin.
Purran mukaan tilanne on niin huono, että hänen esillä pitämänsä kymmenen miljardin euron sopeutustarve ensi vaalikaudella ei välttämättä edes riitä.