Suuri velkataakka ei asiantuntijoiden mukaan erotu vielä kansainvälisesti – "Pelko ajautumisesta Kreikan tielle on tässä vaiheessa naurettavaa"

Akuutin kriisin hoitamiseen otettava velka on asiantuntijoiden mielestä välttämätöntä, eikä Suomi erotu kansainvälisesti.

Hallituksen keskiviikkona julkistettu budjettiesitys on 10,8 miljardia alijäämäinen, ja valtionvelka nousee arviolta 135 miljardiin euroon.

Onko velanotto suhteessa korona- ja taloustilanteeseen?

Työelämäprofessori Vesa Vihriälän mukaan velkaantuminen on suurta, muttei mitenkään poikkeuksellista vertailussa vaikkapa muihin eurooppalaisiin maihin. Lisäksi on olennaista, että lisävelka käytetään nyt aika lailla akuuttien asioiden hoitoon, kuten koronatestauksiin ja terveydenhuoltojärjestelmän toiminnasta huolehtimiseen.

– Kyllä me tämän kestämme. En ole ensi vuoden luvuista tavattoman huolissani, varsinkin kun pitää kysyä, mikä olisi vaihtoehto, jos näin ei tehtäisi.

Keskustelua on herättänyt se, että hallituksen budjettiesityksen alijäämä kasvoi vajaalla neljällä miljardilla eurolla verrattuna valtiovarainministeriön elokuiseen budjettiehdotukseen.

Evan johtaja Emilia Kullas sanoo, että velanotto on nyt välttämätöntä, kun sillä suojataan taloutta, yrityksiä ja yhteiskuntaa vielä pahemmalta kriisiltä.

Missä kulkee velan kipuraja - kuinka kauan Suomi voi kasvattaa velkataakkaa vähentääkseen epidemian vaikutuksia?

Kansainvälisesti vertailtuna Suomen alijäämän kasvu on vielä maltillista, sanoo SAK:n Marttinen.

Suomen kansantuotteelle laskettuna tämä tarkoittaisi 17 miljardia euroa, mikä on vielä selvästi ensi vuoden budjettiesityksen 10,8 miljardin alijäämää enemmän, Marttinen huomauttaa.

– Velkaa ei pidä ottaa suhteettoman paljon, mutta pelko ja huoli ajautumisesta Kreikan tielle on vielä tässä vaiheessa aika naurettavaa, Marttinen sanoo.

Työelämäprofessori Vesa Vihriälä pitää hyvänä hallituksenkin hyväksymää lähtökohtaa, että velan bkt-suhde on saatava vakiintumaan viimeistään tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

– Löytyykö maksajia ilman maahanmuuttajia tai syntyvyyden nousua, se on iso kysymys. Syntyvyyttä on todella vaikea saada nousuun, ja maahanmuutto on vahvasti polarisoiva kysymys puolueiden välillä, Kullas sanoo.