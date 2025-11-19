Velkasuhde olisi nyt merkittävästi alempi ilman Marinin hallituksen koronan ulkopuolisia menolisäyksiä, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö.

Marinin hallituksen päätös luopua menokehyksistä oli suuri virhe, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen.

Marinin hallitus luopui valtiontalouden kehyksistä vuonna 2020 ensin koronan vuoksi, mutta ei palannut niihin, vaan rikkoi menokehyksiä lopulta koko hallituskauden ajan, VTV kertoo.

– Hyvä muistutus siitä, että kriisiaikanakin täytyy fokusoida rahankäyttö ihan välttämättömään, Majanen kommentoi VTV:n raportin tuloksia.

VTV:n mukaan Marinin hallitus lisäsi menoja noin 41 miljardia eurolla kautensa aikana, eli keskimäärin noin 10 miljardilla eurolla vuositasolla. Osa menolisäyksistä jäi pysyviksi.

– Totta kai silloin oli vakava tilanne, ja oltiin uuden edessä, ymmärrän myös sen. Mutta Ruotsissa ei luovuttu finanssipoliittista säännöistä eli kehyksistä. Siellä kehitystasoa päätettiin nostaa, mutta samalla päätettiin laskea sitä tuleville vuosille. Suomessa luovuttiin kehysrajoitteesta, ja se oli iso virhe.