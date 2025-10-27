



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Tutkija: Lukashenka mielistelee Putinia nyt tavalla, joka voi aiheuttaa Venäjälle ison ongelman Valko-Venäjän ja Venäjän presidentit Lukashenka ja Putin tapasivat syyskuussa Moskovassa. Julkaistu 57 minuuttia sitten Jouko Luhtala jouko.luhtala@mtv.fi "Ne pitäisi ampua alas", asiantuntija sanoo Vilnan lentoliikennettä häiritsevistä ilmapalloista. Näin Liettua sanoo nyt myös tekevänsä. Valko-Venäjältä Liettuaan lentäneet ilmapallot keskeyttivät sunnuntain ja maanantain välisenä yönä neljännen kerran viikon sisällä pääkaupunki Vilnan lentoliikenteen. Tälle on "kaksi mahdollista selitystä ja ne molemmat ovat huonoja", sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes MTV Uutisille. – Ne voivat olla osa hybridisodankäyntiä. Haluaisin sanoa, että kyse on trollaamisesta, mutta kun lentokenttä joudutaan sulkemaan, on kyse vakavammasta asiasta. Hallinto joko tekee tai tukee tätä toimintaa, Moshes sanoo. – Toinen vaihtoehto on, että ilmapallojen takana ovat yritykset tai rikolliset, mikä on vaarallisempi vaihtoehto. Se tarkoittaisi, ettei Valko-Venäjän johto hallitse maataan, hän jatkaa. Moshes pitää ensimmäistä vaihtoehtoaan todennäköisempänä. Lue myös: Mikko Hyppönen sai Venäjän vakoilulta haiskahtavan viestin – varoittaa uudesta uhasta, jota "kukaan ei halua"





Minsk matkii Moskovaa

Liettualaisviranomaisten mukaan ilmapallojen avulla salakuljetetaan tupakkaa. Maa on kuitenkin syyttänyt myös Valko-Venäjän presidenttiä Aljaksandr Lukashenkaa ilmapallojen lennättämisen sallimisesta.

Liettuan mukaan Lukashenkan kanssa ei voi neuvotella.

Lukashenka pyrkii mahdollisesti tekemään ilmapalloilla itsestään tärkeämmän kuin on, Ulkopoliittisen instituutin Moshes katsoo.

Lukashenka kuvailee itseään kernaasti Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ystäväksi, mutta Trump ei tee samoin. Lukashenkan suhde Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin taas on selkeästi alisteinen, mutta Lukashenka pyrkii esittämään heidät tasavertaisina kumppaneina.

Venäjä on tehnyt ilmatilaloukkauksia Euroopassa ja epäillysti häirinnyt lentoliikennettä esimerkiksi Tanskassa ja Puolassa. Näissä operaatioissa on käytetty hävittäjiä, drooneja ja jopa ohjuksia.

Valko-Venäjä lähettää ilmapalloja, koska ne on se, mitä sillä on käytössään, Moshes muistuttaa.

– Minsk haluaa matkia Moskovaa, mutta sillä on eri resurssit. Lukashenka saattaa haluta osoittaa Putinille, että hän auttaa tässä niin sanotusti yhteisessä asiassa. Ilmapallojen suhteen aloite on voinut tulla Valko-Venäjältä. Asiasta on kuitenkin aivan varmasti kerrottu Moskovalle ja Valko-Venäjän on myös täytynyt saada lupa toimintaan Venäjältä, hän jatkaa.

Presidentti Putinille hybridisodankäynti on tärkeä pelinappula.

Jatkossa ammutaan

Valko-Venäjän on pakko ymmärtää ilmapallojenkin vakavuus omista kokemuksistaan johtuen.

Moshes muistuttaa vuodesta 1995, jolloin Valko-Venäjä ampui alas kahden yhdysvaltalaisen ohjaaman kaasuilmapallon, joka osallistui kilpailuun.

Amerikkalaisten lentämällä ilmapallolla oli lupa lentää Valko-Venäjän ilmatilassa, mutta maan asevoimat eivät ilmeisesti olleet saaneet tietoa tästä. Alas ampumisen seurauksena kaksi yhdysvaltalaista kuoli.

Se, että ilmapallojen annetaan sulkea lentokenttiä, ei ole Moshesin mielestä järkevää. "Ne pitäisi ampua alas", hän toteaa, mutta sanoo myös, että jos ilmapallojen määrä on suuri, ei Liettualla välttämättä ole tähän kykyä.

Näin siitä huolimatta, että hitaasti liikkuvien ja helposti hajoavien ilmapallojen pudottaminen on ainakin teoriassa hyvin helppoa verrattuna esimerkiksi drooneihin.

Maanantaina Liettuan pääministeri Inga Ruginienen totesikin, että ilmapallot nähdään hybridihyökkäyksenä ja tullaan jatkossa ampumaan alas.

4:06 Näin Ukraina voisi heikentää Venäjän öljytuotantoa pidempiaikaisesti.

Riski Venäjälle

Moshesin mukaan ilmapallojen lähettäminen Euroopan ilmatilaan on Valko-Venäjälle varsin riskitöntä, mutta Venäjän kannalta mahdollisesti hyvinkin ongelmallista.

– Ainoa vastaveto on ollut Liettuan päätös sulkea raja. Lisäpakotteita tuskin on Lukashenkalle tulossa, vuoden 2020 vallankumousyrityksenkin aikaan meni kolme kuukautta, että EU määräsi presidentille henkilökohtaisia pakotteita, Moshes sanoo.

– Pakotteista tuli vakavia vasta vuotta myöhemmin, kun Minskin hallinto kaappasi Ryanairin lentokoneen, joka oli matkalla Ateenasta Vilnaan.

Valko-Venäjän hallinto ohjasi Ryanairin lennon Minskiin Hamasin pommiuhan varjolla toukokuussa 2021. Lentokentällä Valko-Venäjä pidätti valkovenäläisen toimittajan ja hänen tyttöystävänsä. Muun muassa EU, Nato ja Yhdysvallat ovat tuominneet Valko-Venäjän teon.

Liettuan hallitus kertoi maanantaina suunnittelevan Valko-Venäjän vastaisen rajan sulkemista muilta kuin diplomaateilta tai Valko-Venäjältä lähteviltä EU:n kansalaisilta.

Jos Liettua nyt sulkisi rajansa pidemmäksi aikaa, olisi se Moskovalle ongelma Kalingradin huollon kannalta. Ukrainan sodasta huolimatta junat ovat kulkeneet Venäjän ydinmailta Kalingradin alueelle Liettuan läpi.

– Lukashenka yrittää näyttää Putinille, että hän tekee jotain tärkeää. Mielestäni hän vain vaikeuttaa omaa tilannettaan, Moshes sanoo.

10:32 Näin Putinin Venäjä on yrittänyt laajentaa pihapiiriään Suomen puolelle.