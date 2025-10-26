Vilnan kansainvälinen lentokenttä on suljettu neljättä kertaa tällä viikolla.
Vilnan kansainvälinen lentokenttä suljettiin sunnuntai-iltana väliaikaisesti johtuen lentoaseman suuntaan lentäneiden jonkinlaisten pallojen vuoksi.
Asiasta kertoo Liettuan yleisradio.
Kyseessä on kolmas päivä peräkkäin ja neljäs kerta tällä viikolla, kun lentokenttä on jouduttu väliaikaisesti sulkemaan.
Aiemmin ilmatila on jouduttu sulkemaan lentoasemalle lentäneiden sääpallojen vuoksi.
Ilmatilanrajoitukset ovat tämän hetkisen tiedon mukaan voimassa noin kello 2 aamulla saakka.
Finnair on Finavian sivuilla olevien tietojen mukaan siirtänyt tänä iltana Vilnaan lähdössä olleen lennon maanantaille.