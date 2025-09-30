Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) arvioi, että avointa yhteiskuntaa täytyy jonkin verran rajoittaa Venäjän hybridivaikuttamisen estämiseksi.
Häkkänen sanoi asiasta MTV Uutisille suomalais-ruotsalaisen turvallisuusfoorumin Hanaholmenin yhteydessä Espoossa.
Häkkäsen mukaan tilanne vaatii tasapainottelua, jotta hybridivaikuttaminen torjutaan ilman, että tehdään liian rajua lainsäädäntöä.
Häkkänen nostaa esimerkeiksi jo aiemmin päätetyistä toimista lain venäläisten kiinteistökauppojen kiellosta Suomessa ja rajaturvallisuuslain. Puolustusministeri Häkkäsen mukaan työtä täytyy jatkaa.
– On useita eri asioista, joita joudutaan täsmentämään, jotka ovat vähän epätavanomaisia, mutta liittyvät siihen, että myös läntisellä oikeusvaltiolla on oikeus itsepuolustukseen, sanoo Häkkänen MTV Uutisille.
Lisätoimista Häkkänen nostaa esiin mahdolliset aukot voimankäyttöoikeuksissa, jos yhteiskunnassa tulee ongelmia.