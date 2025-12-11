Venäläisarkeologia uhkaa 10 vuoden tuomio Ukrainassa kulttuuriperinnön tuhoamisesta.

Puolan viranomaiset pidättivät venäläisen arkeologin Alexander Butyagin epäiltynä kulttuurikohteen turmelemisesta ja luvattomista kaivauksista. Aiheesta uutisoivat muun muassa Moscow Times sekä BBC.

Ukrainan syyttäjävirasto ilmoitti 15. marraskuuta epäilevänsä Myrmekionin arkeologisen retkikunnan johtajaa Eremitaasin pohjoisen Mustanmeren alueen arkeologian sektorin johtajaa Alexander Butyaginia "laittomista kaivauksista ilman virallista lupaa" ja "arkeologisen kohteen tuhoamisesta".



Arkeologi Butyagin on johtanut kaivauksia Eremitaasin osastonjohtajana jo vuosikymmenten ajan ja on yllättynyt siitä, että Kiovan syyttäjät vainoavat arkeologeja Ukrainan vaikeana aikana.

– Teemme yksinkertaisesti sitä, mille olemme omistaneet elämämme. Kaivoin Myrmekionissa ensimmäisen kerran koulupoikana vuonna 1987, sitten opiskelijana. Vuonna 1999 Eremitaasin Myrmekia-retkikunta perustettiin minun johdollani, ja tänä vuonna se juhlisti 25. kauttaan alueella