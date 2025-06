Näin Putin kostaa droonikatastrofin omilleen ja Ukrainalle

Ukrainan drooni-iskun ajoitus ei ollut sattumaa, asiantuntija uskoo.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin on "pakko" reagoida Ukrainan sunnuntain massiiviseen hyökkäykseen sotilaslentokentille.

Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes.

– Olen varma, että Putin on raivoissaan. Jos Ukraina pystyy räjäyttämään pommikoneita lentokentälle, jokin Venäjän turvallisuusjärjestelmässä on pahoin vialla, Moshes sanoo puhelimitse MTV Uutisille.

– Putinin on vihdoin pakko tehdä jotain. Mutta ei tänään, koska hän ei koskaan tee mitään niin, että kaikki voivat nähdä yhteyden tapahtuneeseen, Moshes jatkaa.

Yksi vaihtoehto on, että Venäjä vaihtaa tiedustelu- ja turvallisuuspalveluidensa johtoa esimerkiksi kesän aikana, Moshes arvioi.

Ukrainassa drooni-isku voi näkyä Venäjän "massiivisena" kostona.

– Putin ehdottomasti katsoo, että hänen täytyy tehdä jotain suurta.

Ukraina väitti sunnuntaina osuneensa 41 Venäjän strategiseen pommikoneeseen neljällä eri lentokentällä. Maanantaina Ukraina sanoi tuhonneensa 13 konetta ja vahingoittaneensa useita muita.

Venäjä on myöntänyt Ukrainan tehneen onnistuneita hyökkäyksiä sotilaskentilleen.

Olemassaolevan todistusaineiston perusteella väitteet kymmenien koneiden vaurioista vaikuttavat ylimitoitetuilta, asiantuntija arvioi Ylelle.

Jos Ukrainan ilmoitus 41 tuhotusta ja vahingoittuneesta koneesta kuitenkin pitäisi paikkaansa, olisi se vaurioittanut vähintään kolmasosaa Venäjän strategisista pommikoneista.

Strategiset pommikoneet ovat osa Venäjän ydinasepelotetta yhdessä mannertenvälisten ohjusten ja sukellusveneiden kanssa.

Venäjällä useat sotakommentaattorit ovatkin väittäneet, että Ukrainan hyökkäys strategisia pommikoneita vastaan oikeuttaa ydinaseen käytön.

Moshes ei pidä ydinaseen käyttöä todennäköisenä vaihtoehtona.

– Jos ydinasetta käyttää puolustuksellisesti, se provosoi kansainvälisen reaktion myös esimerkiksi Kiinalta. Odotan pikemminkin valtavien ilmaiskujen jatkuvan, Moshes sanoo.

"Putin ehdottomasti katsoo, että hänen täytyy tehdä jotain suurta", UPI:n Arkady Moshes sanoo.

Vaikuttaa neuvotteluihin

Ukrainan drooni-iskun tapahtuma-aika ei ollut sattumaa, Moshes arvioi.

Ukrainan sotilastiedustelun puolitoista vuotta suunnittelema hyökkäys ajoitettiin tarkoituksella Venäjän ja Ukrainan neuvotteluita edeltävälle päivälle, Moshes uskoo.

Venäjällä romahti sunnuntaina myös kaksi siltaa. Venäjän mukaan räjähdyksissä kuoli seitsemän ihmistä. Ukraina ei ole kommentoinut asiaa.

Myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin vierailu Vilnassa maanantaina on viesti Venäjälle.

Kiova ei odota mitään "kriittistä" tapahtuvan Ukrainassa tai neuvotteluissa, Moshes sanoo.

Drooni-iskun vuoksi Ukraina ja Venäjä ovat entistäkin kauempana tulitauosta, Moshes sanoo.

– Ukraina näytti, ettei sota ole ohi ja he neuvottelevat suhteellisen vahvasta asemasta.

– Iskut osoittavat sekä lännelle että venäläisille, että sota voi koskettaa kaikkia venäläisiä kaupunkeja. Venäjän valtava koko ei takaa enää turvallisuutta.

Moshes uskoo Venäjän neuvottelevan drooni-iskujen jälkeen entistä joustamattomammin. Raskaan takaiskun jälkeen ei ole oikea aika vaikuttaa heikolta.

– Venäjä tulee neuvottelemaan niin kompromissittomasti kuin mahdollista, Moshes sanoo.

– Jos Venäjä tekee maanantaina merkittäviä myönnytyksiä iskujen jälkeen, voivat Ukrainan vaatimukset kasvaa. Kremliä tuskin kiinnostaa sellaisen vaihtoehdon testaaminen.

Odotukset "lähes nollassa"

Itse neuvotteluiden suhteen Moshesin odotukset ovat "lähes nollassa".

Osapuolet kuitenkin tapaavat, koska Yhdysvallat niin haluaa. Neuvottelupöytään istuminen on molemmille osapuolille "taktisesti oikein".

Yhdysvaltojen kongressi valmistelee tällä hetkellä uutta voimakasta pakotepakettia Venäjää vastaan. Jos kongressi sen hyväksyy, on presidentti Donald Trumpin sitä hyvin vaikea jättää allekirjoittamatta, Moshes sanoo.

Toistaiseksi Trump on toistuvasti uhkaillut Venäjää uusilla pakotteilla ilman, että niitä on määrätty. Yhdysvallat on myös uhannut vetäytyä neuvotteluista, jolleivät keskustelut edisty.

– Moskovalle sopii paremmin Trump kuin vihainen kongressi. Ja jos Yhdysvallat haluaa jotain, Ukraina voi osoittaa toimivansa sen mukaisesti, Moshes sanoo.

Putinkin on valinnut strategiansa, Moshes sanoo. Kreml on päättänyt yrittää pelata pitkää peliä.

– Putin uskoo voivansa odottaa pidempään kuin Trump, Moshes sanoo.

Marraskuussa 2026 Yhdysvalloissa on niin sanotut välivaalit, joita varten kampanjointi alkaa täydellä teholla viimeistään vuodenvaihteessa.

– 18 kuukauden päästä tilanne Yhdysvalloissa voi olla erilainen kuin nyt. Putin voi kyynisesti todeta, että muutamassa vuodessa kaikki nykyiset läntiset poliitikot ovat poissa. Sillä aikaa Venäjä voi yrittää vallata pieniä paloja Ukrainasta.