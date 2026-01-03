Suomalaishiihtäjä Vilma Nissinen oli vaitonainen Viaplayn haastattelussa Tour de Skin Val di Fiemmen sprinttiaika-ajon jälkeen. Nissinen oli noussut otsikoihin vertailtuaan aiemmassa lausunnossaan Vantaata Mogadishuun. Nissinen pyysi puheitaan myöhemmin anteeksi.

Nissinen oli aika-ajoissa 17:nneksi nopein ja eteni erävaiheeseen. Tour de Skin kokonaistilanteessa sijalla 23 oleva Nissinen ei ollut suorituksensa jälkeen juttutuulella.

– No enpä sano mitään, Nissinen sanoi Viaplaylle, kun häneltä kysyttiin ajatuksia aika-ajosta.

Samanlainen vastaus toistui vielä kahdesti, minkä jälkeen hän poistui haastattelupisteeltä.

Nopeinta vauhtia aika-ajossa piti Jasmi Joensuu. Hänen lisäkseen jatkoon suomalaisista etenivät Nissinen, Johanna Matintalo ja Jasmin Kähärä. Vilma Ryytty karsiutui.

