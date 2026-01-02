Suomen Hiihtoliitto irtisanoutuu Vilma Nissisen esittämästä lausunnosta, jossa maajoukkuehiihtäjä vertasi Vantaata Mogadishuun.

Nissinen kertoi torstaina muun muassa Iltalehdelle hiihtävänsä mieluummin Tour de Skillä Italiassa kuin Vantaan Skandinavia-cupissa.

– Sata kertaa mieluummin hiihdän täällä kuin Suomen Mogadishussa, Nissinen kommentoi.

Nissisen mukaan Vantaan Hakunila on muistuttanut Somalian pääkaupunkia ”90-luvulta lähtien”.

Suomen Hiihtoliitto ei katsonut hyvällä urheilijansa lausuntoa, joka ei liiton mukaan edusta sen kantaa, arvoja tai toimintaperiaatteita.

Asia käsiteltiin Nissisen ja liiton kesken jo torstaina.

– Hiihtoliitto tiedostaa lausunnon herättämät tulkinnat ja haluaa korostaa, ettei liiton toiminnassa hyväksytä rasismia missään muodossa, liitto kertoo tiedotteessaan.

– Heti kilpailun jälkeen antamani kommentti oli sopimaton ja asiaton. Pyydän sitä vilpittömästi anteeksi, Nissinen lisää.