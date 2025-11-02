Jääkiekkolegenda Ville Nieminen oli pumppaamassa Vaasan Sportin joukkuetta pukukopissa.
Sportilla oli lauantaina SM-liigassa perhepeli, jossa oli paikalle kutsuttuna tulevan viikon isänpäivää alustaen myös pelaajien isiä. Pukukoppiin ennen Lukko-ottelua oli päässyt muun muassa Sport-hyökkääjä Viljami Niemisen isä Ville Nieminen.
Tapparassa taitovalmentajana nykyisin työskentelevä legenda oli pukeutuneena Sportin punaiseen pelipaitaan. Selässä oli pojan pelinumero 71 Nieminen-nimen kera.
Stanley Cup -voittaja liekitti SM-liigan häntäsijoilla majailevaa Sportia maaottelutaukoa edeltäneeseen lauantain mittelöön.
– Tämä on iso ilta meille. Todella iso ilta meille, Nieminen pauhasi Sportin julkaisemalla videolla.
– Olemme niin ylpeitä teistä, jätkät. Olemme kiitollisia, että olemme täällä tänään ja näemme teidät pelaamassa. Emme ota sitä itsestäänselvyytenä.