Suomalaisfanin pöyhkeä ilmoitus käänsi päitä Prahassa – näin Leijonien kinkkinen tilanne näkyi MM-areenalla

Tshekin pääkaupungissa maanantai alkaa kääntyä illan puolelle. Koko päivän jatkunut auringon porotus on jäänyt taka-alalle ja ilman lämpötila alkaa laskea 20 asteen alle.

Kaupungin ison hallin, O2 Areenan ympäristössä käy kova kuhina. Maisema on täyttynyt sinisestä ja valkoisesta, kun Leijona-fanit ovat saapuneet ryhmä kerrallaan paikalle.

– Vähän jännittää, valkoiseen leijonapaitaan pukeutunut Markus Vuorenlahti huikkaa MTV Urheilulle.

– Ykkösketjuun tarvitsisi jotain vähän lisää. Samoin ylivoimaan, Vuorenlahti alkaa perkaamaan huomioita Suomen MM-joukkueesta.

– Viisikkopelaaminen pitäisi saada kuntoon, vieressä seisova Kari Rantakallio lisää perään.

Alkamaisillaan on Suomen ja Tanskan välinen MM-ottelu. Leijonien yllä on riittänyt kuohuntaa, sillä sen Prahan taival on ollut mutkia täynnä.

Ensin rankkaritappio Tshekille, sitten totaalinen yllätyshäviö Itävallalle ja turpaan myös Kanadalta.

Yhtäkkiä oltiin siinä pisteessä, että jääkiekon MM-kisojen kestomenestyjältä Suomelta vaadittiin pakkovoittoa Tanskasta.

– Pikkuisen huolestuttaa. Lähdemme perjantaina pois ja olemme kiertäneet näitä kisoja jo parinkymmenen vuoden ajan. Olemme aika usein tulleet Leijonien kanssa samalla lennolla pois. Toivottavasti nyt ei käy samalla tavalla! Leijonat-kannattaja Vuorenlahti naurahtaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Jykevä ilmoitus

Vaikka tilanne on Leijonien kannalta kinkkinen, ei se paljoa fanien ilmeessä näy. Tshekki palvelee suomalaista kannattajakuntaa erittäin mieluisalla tavalla muun muassa halvan oluen ja mainioiden puitteiden myötä.

– Prahassa on tunnelmaa, Vuorenlahti myöntää.

Maanantain iltaottelussa Leijona-fanit edustivat enemmistöä. Suomea kuuli nurkalla jos toisella.

Ottelun alla hallin uumenista kantautui pöyhkeä ilmoitus.

"Suomi on seuraava maailmanmestari!"

Tämä huudahdus sai lähistöllä olleiden päät kääntymään. Varsinkin kun uhkana oli se, että Leijonien ailahtelevasti sujunut turnaus päättyy jo tiistaina alkulohkovaiheeseen.

– Ei huoleta yhtään! Pikkuisen hankalaa on ollut, mutta nyt voitetaan tämä, otetaan Sveitsiltä vähintään yksi piste ja sitten Ostravaan. Se peli (puolivälierä) voitetaan siellä ja kohta ollaan maailmanmestareita, Moilanen-paitaa kantava huutajahahmo lataa MTV Urheilulle.

Kyseisellä herralla on menossa jo kymmenes kisapäivä Tshekin pääkaupungissa, missä hymy on herkässä.

– Mahtavaa aikaa. Kalja maistuu, kaikki on edullista ja homma toimii. Suomella peli on vähän tökkinyt, mutta luotto on kova, Moilanen nyökyttelee päätään.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Seminaaria pukkaa

Erätauolla hallia kiertäessä vastaan tulee liuta tuttuja kasvoja. Pitkällä sivulla samassa ryhmässä ovat kiekkolegenda Veli-Pekka Ketola ja nykyään Pohjois-Amerikassa valmentava Jussi Ahokas.

Vähän matkaa eteenpäin ja tuttujen valmentajien lukumäärä sen kuin kasvaa. Yhdessä porukassa ovat Lauri Marjamäki ja Jukka Rautakorpi, joiden lähettyvillä seisoskelee Tapparan tuore mestarivalmentaja Rikard Grönborg. Muutama metri tästä ja omaa keskustelua käyvät TPS:n luotsi Tommi Miettinen ja Lukon Tomi Lämsä. Vähän matkaa eteenpäin ja omassa porukassaan ovat Nuorten Leijonien päävalmentaja Lauri Mikkola sekä nuorempia ikäluokkia valmentavat Marko Kauppinen ja Mikael Kotkaniemi.

Eivätkä tutut kasvot suinkaan tähän lopu. Ensin vastaan tulee Hannu Jortikka ja piakkoin Erkka Westerlund. Jo lauantaina hallin uumenissa saattoi törmätä Leijonien tulevaan päävalmentajaan Antti Pennaseen ja tämän tulevaan apuriin Jussi Tapolaan.

He kaikki ovat paikan päällä valmentajien ja seurajohtajien seminaarissa, mikä järjestettiin viikonlopun ja alkuviikon aikana Prahassa.

– Kokeneempia ihmisiä kannattaa aina kuunnella. Ainakin itse olen ammentanut tästä todella paljon, Mestis-seura TUTOn päävalmentaja Jonne Virtanen kiittelee seminaarin antia.

Samaan aikaan hallin pyhimmässä eli kaukalossa Leijonat on tuskaillut kahden erän ajan maalinteon tehokkuuden kanssa. Sinipaitainen joukkue on myös lahjoittanut useita laatupaikkoja Tanskalle. Taululla tilanne on yhä 0–0.

– Jännitys näkyy, vaikka he ammattimiehiä ovatkin. Tekeminen ei näytä hirveän vapautuneelta. Enkä ole ainut tämän ajatuksen kanssa, vaan mua fiksummat valmentajat ovat todenneet saman. Vähän on sitä, että ei uskalleta antaa mennä, Coca-Colaa hörppivä Virtanen analysoi.

Jännityksen saattaa aistia myös lehtereillä, missä leijonafanien itsevarmuus on kääntymässä peloksi.

Kova rasti edessä

Leijonat saa helpotuksen ajassa 43.26, kun Jesper Mattila ampuu kiekon viivasta ja Hannes Björninen sutii irtokarat sisään.

0:56 Hannes Björninen lakaisee Suomelle vihdoin 1–0 Tanskaa vastaan

Björninen ja koko kentällä oleva Leijonat-ketju tuulettavat osumaa railakkaasti. Sekös entisestään villitsee hallin fanienemmistöä.

Rasmus Rissanen painaa piakkoin 2–0-maalin ja jopa Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen tuulettaa.

1:02 Leijonat kahden maalin johtoon – Rasmus Rissaselle ensimmäinen MM-kisaosuma

Helpottuneisuutta on havaittavissa.

Alexander True tuo Tanskan maalin päähän ajassa toiseksi viimeisellä minuutilla (58.16). Lopullinen ratkaisu tulee, kun Pekka Jormakka painaa kiekon tyhjiin 53 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.

0:59 Pekka Jormakka vapauttaa Leijonat piinasta – laatta tyhjiin

Kun summeri pärähtää soimaan, hallin käytäviltä kuuluu napakkaa härmäläistä viestiä.

"Hyvä saatana", leijonapaitanen mieshenkilö toteaa, heittäen pientä jutipumppua kylkeen.

Taululla ovat lukemat 3–1, Suomi ensinnä mainittuna.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Hallin alimmassa kerroksessa Leijonien sankarivahti Emil Larmi vastailee yhä uusiin ja uusiin kysymyksiin veskarin raskaat varusteet päällään.

– En palaudu tästä varmaan koskaan, Larmi heittää vitsiä Ylen Jussi Saarisen ja kumppaneiden grillauksen jäljiltä.

Narratiivi Leijonien MM-katastrofista taukoaa hetkeksi, kun Suomen joukkue hoitaa ensimmäisen rastinsa. Moni tiedostaa kuitenkin sen, että edessä on vielä kova tehtävä.

– Sveitsillä on todella hyvä joukkue, missä on ihan maailman huippupelaajia. Päästään aika siistiin paikkaan pelaamaan, Leijonien kapteeni Mikael Granlund hymyilee.

Leijonien varma puolivälieräpaikka on pisteen päässä.

Päivän kovin Leijonat-uskoja Moilanen herkuttelee jo mahdollisella Ostravan reissulla.

– Tulee luultavasti lähdettyä, koska me voitamme tämän, kuuluu vankkumaton toteamus.