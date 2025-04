Valtteri Filppula paljastaa, mitä tuomarit sanoivat kohutilanteesta – todistusaineisto kertoo karua kieltä

Jokereiden ja Pelicansin tiistainen liigakarsintaottelu päättyi kuohuttavalla tavalla, kun Pelicansin hyökkääjä Konsta Hirvonen näytti kampittavan Jokereiden puolustajan Ben Bloodin. Hetki tästä ja Pelicans juhli 4–3-voittoa. Jokereiden kapteeni Valtteri Filppula kuuli tuomareiden selityksen tapahtuneesta. Todistusaineisto kertoo jylhää kieltä tilanteesta.

Jokereiden ja Pelicansin neljäs karsintaottelu eteni jatkoille lukemista 3–3. Heti ensimmäisen jatkoerän alkuhetkillä kuohui.

Jokereiden puolustaja Ben Blood lähti jalalla nostamaan kiekkoa ulos puolustusalueelta. Blood peippaili hetken aikaa, kunnes Pelicansin hyökkääjä Konsta Hirvonen tuli hänen lähelleen. Hirvonen yritti mailansa kanssa karvata kiekon pois Bloodilta. Samaan aikaan kun Hirvonen huitaisi kohti kiekkoa, hän kaatoi Bloodin.

– Se oli selvä kampitus, Blood totesi pelin jälkeen.

Todistusaineisto tukee Bloodin näkemystä. Tilanteen hidastuskuvissa näkyy, kuinka Hirvonen kampittaa jalallaan Bloodin.

Hirvonen pääsi kampituksen jälkeen käsiksi kiekkoon. Hän teki nousua, minkä päätteeksi hän jakoi kiekon takatolpalle, mistä Miro Väänänen painoi pelivälineen nuottaan.

Samaan aikaan kun Pelicans juhli voitto-osuman syntyä, Jokereiden kapteeni Valtteri Filppula meni keskustelemaan tilanteesta ottelun päätuomareiden kanssa.

– He sanoivat, että he eivät nähneet siinä mitään, Filppula kertoi MTV Urheilulle.

– Ei siinä sitten auta sen enempää väitellä. Jos tuomarit eivät näe jotain, niin eiväthän he silloin voi viheltää. Jos he näkevät, niin sitten he viheltävät. Sillä tavallahan se menee, Filppula jatkoi.

Jokereiden päävalmentaja Risto Dufva kävi tapauksesta hyvin lämpöisenä ottelun jälkeen. Dufva piti ”törkeänä” ja ”ylimielisenä” sitä, ettei tilanteesta tuomittu jäähyä.

Urallaan kaiken nähnyt ja voittanut Filppula, 41, otti tapahtuneen vastaan tyynenrauhallisesti.

– Noissa hetkissä tapahtuu paljon ja totta kai tuollainen harmittaa, mutta ei sitä tilannetta saa enää takaisin. Se pitää unohtaa ja pitää keskittyä taas tulevaan, Filppula kuittasi.

Filppula (kuvassa vasemmalla) ja Jokerit ovat nyt kovassa paikassa Liigan karsintasarjassa.Tomi Natri /All Over Press

”Ei tarvitse muuttaa”

Ikoniseen kolmen kullan kerhoon kuuluva Filppula on seurannut ylpeydellä sitä, miten Jokereiden tekeminen on mennyt eteenpäin karsintasarjan aikana.

– Olemme pelanneet nousujohteisesti heti sen ensimmäisen pelin jälkeen. Toki on selvää, että hyvä joukkue pystyy välillä viettämään pidempiä jaksoja meidän alueellamme, mutta olemme puolustaneet sitkeästi silloin, kun on ollut sen aika. Olemme hyökänneet nyt paremmin – varsinkin meidän kotiotteluissamme. Meidän pitää viedä tuota samaa peliä Lahteen ja katsotaan sitten, että miten meillä siellä käy, Filppula pohtii.

Filppula pääsi itse maalien makuun tiistain karsintaottelussa, kun hän vastasi Jokereiden 3–3-tasoitusmaalista. Jokereiden kokenut hyökkääjä on hieman tuskaillut tehojensa kanssa karsintasarjan aikana. Hän oli tiistaina mukana myös Teemu Suhosen tekemässä kavennusosumassa, missä hän rakensi vahvaa maskia Pelicans-vahdin Patrik Bartosakin eteen.

1:19 Teemu Suhonen iskee tärkeän kavennuksen Jokereille ylivoimalla

2:07 Helsingin jäähallissa infernaalinen meininki: Valtteri Filppula tuo Jokerit tasoihin

– Kun pelaa paljon, niin kyllähän sitä itsekin odottaa, että pystyy tekemään tulosta. Ei noita kuitenkaan liikaa mieti. Sitä yrittää tehdä kaikkensa sen eteen, että joukkue pärjäisi, Filppula huikkaa.

Vaikka Jokerit on karsintasarjassa tukalassa asemassa, yhdestä asiasta Filppula on voinut nauttia koko Jokerit-paluutaipaleensa ajan. Jokereiden peleissä tunnelma on ollut katossa – pelaa narrilauma sitten kotona tai vieraissa.

– Joka puolella, missä olemme olleet, hallit ovat olleet täynnä ja on ollut hieno pelata. Olen saanut itsekin tuosta virtaa, kun on voinut katsella sitä, miten meidän fanimme ovat mukana tässä hommassa. Tuo on upea juttu koko seuran kannalta. Yritetään tsempata niin, että pääsisimme pelaamaan vielä muutaman pelin tällä kaudella, Filppula miettii, viitaten nykytilanteeseen.

Jokerit on torstaina selkä seinää vasten -tilanteessa Lahdessa, kun ohjelmassa on sarjan viides karsintaottelu. Sen voittamalla Pelicans pitää liigapaikan hallussaan. Muuten ratkaisu siirtyy eteenpäin.

Jokereiden kannalta iso kysymys on nyt se, että miten narriryhmä saa vietyä vahvaa kotipelaamistaan myös Lahden puolelle.

– Pelillisesti meidän ei tarvitse muuttaa hirveästi mitään, vaan luotamme siihen, mitä olemme nyt tehneet ja toivottavasti lopputulos on seuraavalla kerralla erilainen. Jos saamme itsestämme parasta irti, silloin meillä on mahdollisuuksia myös Lahdessa. Sitä lähdetään kokeilemaan ja katsotaan, että miten käy, Filppula sanoo tulevasta.