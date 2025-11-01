Nimellä KooKoo-65 pitkään tunnettu kouvolalaisseura KooKoo vietti lauantaina 60-vuotisjuhlia isännöimällä jääkiekkoliigassa JYPin miehistöä. Liigakärkeen ainakin maajoukkuetauon ajaksi noussut JYP ja sen ruotsalaishyökkääjä Daniel Torgersson (1+1) latistivat juhlan voitollaan 4–0.
Nollapeli oli JYPille vasta kauden toinen. Vasta siksi, että kelläpä kiekkoliigassa ei olisi nollapeliä HIFK:ta vastaan.
Torgersson, 23, viimeisteli kauden toisena osumanaan voittomaalin vanhanaikaisella jo viidennellä minuutilla. Hämmästystä herätti lähinnä se, ettei hän tuulettanut osumaa. Ei sitä huomannut kaukalossa kukaan muukaan, kunnes kiekko löydettiin pelikatkolla maaliverkon syövereistä.
Näet kyseisen tilanteen ylälaidan videolta.
JYP ei sentään lähettänyt Leijoniin aivan rättiväsynyttä Sami Vatasta. Perjantaina Vatanen joutui urakoimaan Kärppiä vastaan käsittämättömän yli puolituntisen (30.56), mutta Kouvolassa peliaika rajoittui lukemiin 20.48.