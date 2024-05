Leijonien Oliver Kapanen, 20, takoo uskomatonta jälkeä MM-kisoissa – lenkki sedän kanssa auttoi, NHL:stä oltiin yhteyksissä

Kapanen, 20, on takonut mieletöntä jälkeä kisojen alkuhetkillä. Kapanen on paukuttanut Tshekin turnauksessa kolmeen otteluun jo viisi maalia .

Viestejä rapakon takaa

– Siinä on kaksi isoa laituria, jotka vääntävät ja kääntävät kulmissa. Olemme saaneet tuota kautta irtokiekkoja, viivavetoja ja viivapelejä. Tuo taas on mahdollistanut sen, että olemme saaneet paikkoja. Resepti on toiminut oikein hyvin. Pidetään siitä kiinni, Kapanen analysoi.

Päättyneellä liigakaudella KalPassa mainiota jälkeä takonut Kapanen on nyt yhtä hymyä. Uran ensimmäinen MM-turnaus on lähtenyt enemmän kuin vahvasti liikkeelle.

– Ennen kisoja tuli pieni viesti. He ovat kyselleet, että miten on mennyt. Kaikki on hyvin niin siviilissä kuin jääkiekon puolella. Ei tuossa ole ollut mitään sen isompia kontakteja kauden aikana tai loppukaudella. Sieltä on sanottu vain, että nauti peleistä ja että nämä ovat ainutlaatuisia hetkiä.