Tappara jyrättiin pois tieltä – luottopeluri velmuili areenan pihalla

– Rikardin kanssa käydään vielä enemmän asioita läpi niin, että pelaajat sanovat ensin omat mielipiteensä. Paljon on aiemmin ollut niin, että valmentaja sanoo, että tämä meni näin ja tuo noin. Joko hyväksyt sen tai et, kannattaa hyväksyä, tai et välttämättä ole kokoonpanossa seuraavassa pelissä. Nyt se on vähän sellaista kollektiivista puhumista koko ajan, Tuulola kuvaili.