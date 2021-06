Viking Sallyn murha pysyy mysteerinä – rikosoikeuden professori pitää erikoisena, että henkirikos on jäänyt selvittämättä

Aika oli vihollinen

Henkirikoksesta on kulunut aikaa yli 30 vuotta ja tuonaikainen rikospaikkatutkinta menetelmineen ja käytäntöineen on epäilemättä ollut erilaista kuin tänä päivänä. Lisänäytön hankkiminen vuosikymmeniä myöhemmin onkin vaikeaa, Tolvanen huomauttaa.

– Teon jälkeen paikalle on varsin pian tullut muitakin ihmisiä, joten on hyvin erikoista että teko on jäänyt selvittämättä. Toki sekin on poikkeuksellista, että syytettä käsitellään näin pitkän ajan kuluttua teosta. Ja pääsääntöisestihän meillä vakavat henkirikokset selviävät.