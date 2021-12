Yli 27 vuoden takainen lakimiehen murha oikeudessa Turussa – rikosoikeuden professorin mukaan tapaus on syyttäjälle erityisen vaikea, ja sille on selvä syy

"Uhrin vammoista ei voi sanoa mitään"

– Kysymys on siitä, millä näytetään, että henkilö on kuollut niin, että toinen ihminen on kuoleman aiheuttanut. Myös rikosnimikkeen arviointi on aika vaikeata, jos ei ole uhria. Esimerkiksi murhan ja tapon väliseen rajanvetoon vaikuttaa se, millaista väkivaltaa uhriin on kohdistettu. Jos ei ole uhria olemassa, tai häntä ei ole löydetty, mahdollisesti uhrin vammoista ei voi sanoa yhtään mitään.