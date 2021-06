Näin Viking Sallyn murhasta syytetty mies reagoi syytteiden kaatumiseen – Asianajaja: "Siinä tuli totta kai riemunkiljahdukset"

– He soittivat tänne ja kysyivät, onko vielä kuulunut mitään, kun tuomio kilahti sähköpostiin. Selasin viimeiselle sivulle, josta vastaus löytyy, ja ilmoitin, että on tullut vapauttava tuomio, tanskalaismiehen asianajaja Martina Kronström kertoo.

Ei tarpeeksi vahvaa näyttöä

Professori: Kompakti tuomio

– Teon jälkeen paikalle on varsin pian tullut muitakin ihmisiä, joten on hyvin erikoista että teko on jäänyt selvittämättä. Toki sekin on poikkeuksellista, että syytettä käsitellään näin pitkän ajan kuluttua teosta. Ja pääsääntöisestihän meillä vakavat henkirikokset selviävät.