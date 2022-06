Viisi outoa oiretta, jotka voivat kieliä raudanpuutteesta

Maailmanlaajuisesti raudanpuute on yleinen ongelma, joka on noussut terveystietoisten parissa isoksi puheenaiheeksi viime vuosina. Trendi on saanut ihmiset kiinnostumaan raudan varastoproteiinista ferritiinistä, joka kertoo raudanpuutteesta jo ennen sen näkymistä hemoglobiinissa.